日本C100同人展20個低成本爆笑Cosplay　神還原和牛拼盤、尖叫雞

每年動漫節、Rainbow Gala有不少動漫迷都會到活動逛逛，希望買到心頭好，亦有人會cosplay盛裝出席。動漫之家日本最近就舉行了一場大型同人活動，不少市民到場支持。當中參加者除了可愛、有型的動漫cosplay之外，更多的卻是各種莫名其妙、又似曾相識的造型......



超高還原龜仙人（Twitter: @ochinpochinpoko）

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即使在颱風吹襲之下，日本第100屆Comic Market（C100）還是於8月13日至14日如期舉行了，參加者們亦陸續將圖片上載至Twitter。但比起美少女和肌肉男的Cosplay，最受網民歡迎的似乎是各種物品或食物的Cosplay。當中除了有人扮演emoji以外，竟然還有人Cosplay成高級牛肉，令網民笑出8嚿腹肌！

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日前，日本一位醫生因爲涉嫌參加亂交派對，並對女高中生進行猥瑣行爲而被捕。當地媒體報導，至今已經有20位以上派對參加者被控告。而且派對的參加者中竟然有教師，甚至是僧侶！日本爆8男1女亂交派對 淫僧自拍與女高中生性交 網嘲：另類修行👈 👈 👈