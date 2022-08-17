港大女生淚斥舍堂仙制　逼新生瘋狂行路12個鐘　一事令她憤而退宿

DSE放榜後隨著JUPAS公佈Offer，相信同學對大學生活都多了幾分憧憬，例如「大學5件事」。5件事之中很多人都表示住Hall是個不能缺少的經歷，不過入學前你又知道自己適合住宿舍嗎？



港大舍堂文化濃厚（示意圖，非涉事舍堂）

就讀港大的YouTuber Yumi分享了她住Hall（宿舍，港大稱為舍堂）的經歷，港大舍堂出名行「仙制」，即是由宿舍的「大仙」（高年級生）主導活動，新生只可以乖乖聽話。Yumi表示其實她對宿舍生活興趣不大，只求有個地方可以過夜方便上堂，「屋企離學校比較遠，來回車程要3個鐘，但有時一日只得一堂50分鐘Lecture，冇Hall真係會好想走堂。」

Yumi

👉JUPAS放榜8大畢業生最新薪酬比較 平均月薪23K、讀邊科最乞食？

👉連登仔嘆中文輸入法暴露年紀 識倉頡已是老餅 00後咁打字超震驚

偏偏Yumi入住的宿舍舍堂文化濃厚，很快她已被要求參加活動，而且老鬼們亦有很多不合理舉動。

👇點撃圖片看港大舍堂「仙制」情況👇

+ 6

片段一出，Yumi獲大量網民同情，認為她不幸遇上較差的住Hall經驗，亦慶幸她認清自己並不適合舍堂文化，盡早甩身。其實舍堂文化根深蒂固，待遇亦很視乎個人感受，以及有沒有交心與其他人相處，大家對舍堂文化又有甚麼想法呢？

同場加映：Ocamp以貌取人係定律？組爸媽最怕N種大學新生 呢個行為Kam到爆

DSE及JUPAS已經放榜，相信大部分應屆考生將來的大學生活已經塵埃落定，如果你在香港繼續升學的話，一定不少得參加迎新營（Ocamp）。一名港大女學生發文，指身邊不少Ocamp搞手都以貌取人，希望大家小心…

👉Ocamp以貌取人係定律？組爸媽最怕N種大學新生 呢個行為Kam到爆