港女大學畢業3年月入12萬　男友人工少6倍感自卑　網民：入贅啦

迎來大學完Sem的畢業季，讀書時大家可能會比較GPA，工作幾年後就會比較年薪，分分鐘成為大學生情侶出社會後的鬧交原因。有男網民分享女友極搵到錢，與渾噩的自己完全不同，收入更相差6倍...



大學情侶工作幾年後，收入差距及前途難免成為爭執原因 / 《她和他的戀愛花期》

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最近有位男網友在CUHK SECRETS FB專頁投稿，指自己陷入感情苦惱。他與女朋友是大學同學，兩人畢業3年，收入卻相差6倍：「我同女朋友都係26歲，佢出身小康之家，父母都係專業人士。由細到大都生活無憂，亦都練成一口流利嘅英文，唔算靚女但口才好又presentable，仲好叻，未計bonus已經搵成12萬一個月，平時著西裝出入中環甲級商廈，成日凌晨先收工。」

樓主成績一般，覺得自己只是僥倖 / 《教束》

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相反樓主自己就過得一般般，「我都算係私樓仔，但只係最入門嘅私樓，屋企人手頭緊，計錢計到好盡。僥倖中學入到傳統名校，但擺明唔係讀書材料，成績麻麻，勉強考到CU水泡科，又勉勉強強畢到業。」

樓主對自己的自信也不多：「個人冇乜專長，讀書唔叻轉數又慢，又冇乜興趣，講嘢口窒窒，講英文更加唔得，矮、樣衰、毒樣樣齊。畢咗業3年都仲係浮浮沉沉，轉過行仲係搵緊萬幾蚊一個月，月月清，份工都冇乜前途，好在work life balance，每日返9:00am-6:30pm唔會遲收工。」

樓主自卑感作祟，感覺沒有安全感 / 《大叔的愛》

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雖然樓主女朋友從未嫌棄他賺錢不多，更經常請他食飯，但始終女友身邊的同事及大學同學都事業有成，難免有比較，令他感覺沒有安全感。網友都認為樓主根本難以追上差距，只可以盡力縮小距離，甚至要做好「女主外男主內」的心理準備：

「12萬好難比較啦，你轉下工會好少少，但唔需要追住佢人工囉」

「身邊都聽過類似Case結婚，唔一定有問題，但收入明顯較低的一方就預咗要主力照顧家庭，例如多啲做家務、教工人姐姐、請假陪小朋友睇病或參加活動。同得你一齊就未必會嫌棄你收入，但心入面始終覺得你時間冇佢咁矜貴」

「無自信嘅男仔超級唔吸引，調整心態，女朋友都無嫌棄你，做乜嫌棄自己？」

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