Ocamp以貌取人係定律？組爸媽最怕N種大學新生　呢個行為Kam到爆

【大學/大學生/Ocamp】DSE及JUPAS已經放榜，相信大部分應屆考生將來的大學生活已經塵埃落定，如果你在香港繼續升學的話，一定不少得參加迎新營（Ocamp）。一名港大女學生發文，指身邊不少Ocamp搞手都以貌取人，希望大家小心…



《愛回家》

新生對大學第一班朋友感到期待又緊張的時候，其實帶組的「組爸」、「組媽」都一樣，萬一遇上麻煩的組仔女就大鑊了！Dcard一名港大女學生發文指有番說話真心想與新生講：「身邊有好多朋友搞緊ocamp，每次同佢哋食飯個個都會話：『真係希望我啲組仔女唔好咁樣衰，唔會想理佢哋』、『唔係諗住生到咁樣衰喺ocamp會識到人呀？』」

她覺得身邊不少人都是以貌取人，希望新生有心理準備，免得「攞苦嚟辛，去到個ocamp都好難融入到」。

《我的ID是江南美人》

帖文引來很多大學生的認同，「呢個係現實，唔使一定好靚，但至少唔樣衰、普通樣」，更指除了外表不夠出眾的新生，還有幾類師弟妹會令組爸組媽感到中伏，各位準大學生小心中地雷。

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《愛回家》

【1】性格孤僻

玩過幾個ocamp其實個樣正常就得，都一樣咁玩，最kam係真係唔靚性格又孤僻嗰種...唔知佢哋冇自信定點，即使好主動yo佢哋玩都唔願意，又講啲奇怪嘢，例如：「我有自由㗎喎！點解要通宵唔瞓同你哋玩？」、「我唔要淋濕身，你哋啲眼係咪奇怪構造濕水都冇事？」。

【2】Chur得起更重要

網民分享，組爸媽的確會mark實靚仔靚女，亦有好多睇樣遊戲，如first impression、花草game。但始終一個ocamp不會有很多男女神，只要唔kam、唔太醜都無問題，玩得起更重要。

【3】醜樣未必被杯葛

雖然yo得或樣靚更有著數，不過會被杯葛的人通常都是「kam到出汁」，而且細O（學系舉辦的ocamp，只限同學科參加）通常比大O（學生會舉辦的ocamp，全校可參加）更寬容，身邊正正常常甚至少kam的人都會識到朋友。

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