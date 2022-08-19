周子瑜出道7年終於企C位！新造型似冇著褲　TWICE新碟9成員賣性感

TWICE近日將發行新專輯《BETWEEN 1&2》，官方日前公布最新的專輯概念照，站在中心位的正是台灣成員周子瑜，她一臉霸氣地穿著連身短裙，露出一雙招牌大長腿，讓不少粉絲直呼「我的天」，因為等了7年，終於看到子瑜登上C位寶座。



子瑜在團體中的露臉份量一直以來引發不少爭議，日前《BETWEEN 1&2》的預告片中，就有粉絲覺得她的畫面少於其他人。其實這不是粉絲第一次子瑜的份量太少，TWICE過去推出〈The Feels〉、〈MORE & MORE〉等歌時，都發現子瑜沒有完整單獨鏡頭，或是分配到的歌詞太少。

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而TWICE上月宣布全體續約，這個月將發行新專輯《BETWEEN 1&2》，子瑜這次終於霸氣登上C位，讓不少粉絲覺得總算等到這一天。

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