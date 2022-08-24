BLACKPINK集體崩壞？新歌MV成「照妖鏡」40張截圖毀滅女神靚樣

相信經常追星的人都聽過那麼一句話，就是所謂的「真愛到最後就是黑」。這種模式指的就是「比起狂說彩虹屁稱讚，更多是用另類的方式來給大家支持自己的偶像」，比如頻頻分享一些偶像搞笑的視頻，又或是截圖一些黑歷史時刻。



近日，一名BLACKPINK的海外粉絲就趁著自家偶像回歸，大量截圖了她們的《Pink Venom》 MV定格醜照分享到Facebook上，其中包括四人的翻白眼、歪嘴嘟嘴等崩壞畫面。雖然此舉有些“殘忍”，但還是看得全網粉絲哈哈大笑，直呼：「這個人是多努力按pause？」、「為什麼要讓我幻滅！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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其中，在所有截圖照裡最引起網友反應熱烈的便是「Jisoo的舞蹈動作定格」以及「Jennie的翻白眼回眸」。有粉絲笑指：「Jisoo的動作好像下一秒要變身了」，還有人邊「指責」該粉絲邊TAG其他好友一起來幻滅，完全就是「不能只有我一個人看到」的心態。（笑）

當然作為粉絲，還是有很多人大讚四人不論怎麼被截都依然很漂亮，並稱：「好像怎麼惡搞也還是沒有毀掉高顏值！」、「看完這些照片後要我怎麼直視這支 MV 啦？？？」

【同場加映】2022年YouTube搜索量TOP 8韓國女IDOL BLACKPINK全上榜太妍排第3（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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