Blackpink〈Pink Venom〉造型一覽｜Celine漁夫帽即被一掃而空？

Blackpink造型︳各位Blink期待已久Blackpink在日前終於回歸，新歌MV〈Pink Venom〉在YouTube上架短短兩日，觀看次數已經達1.4億，可見Blackpink的實力及魅力。除了歌曲的舞蹈引起世界各地粉絲紛紛模仿、拍片挑戰之外，4位成員在MV裡的造型也引起很大的迴響，因為YG娛樂一早也預告今次的新歌是「史上最豪華製作」，短短3分13秒4位成員已換上不同風格的造型，除了她們的代表品牌CELINE、CHANEL、DIOR、YSL之外，還有不少其他品牌及名貴珠寶。



Blackpink 在日前 (19日) 正式推出全新歌曲〈Pink Venom〉 (YouTube@Blackpink)

Blackpink 在日前 (19日) 正式推出全新歌曲〈Pink Venom〉，MV短短上架半小時已達800萬觀看次數，兩日後更達超過1.4億觀看次數。在MV裡，Lisa、Jennie、Jisoo及 ROSÉ 四位成員在短短3分13秒的MV裡換上數種風格，也戴上名貴珠寶，現在就讓我們窺探全新歌曲〈Pink Venom〉的華麗造型吧。

Blackpink〈Pink Venom〉造型｜ROSÉ 展現黑色魅力

身為YSL及 Tiffany & Co. 的代言人，ROSÉ 在MV裡展現出黑色魅力，幾乎所有造型戴上 Tiffany&Co. 珠寶和 YSL 首飾，當中包括 Tiffany 中性風格的 HardWear 18K 金環繞項鍊 (~HK$172,100)、18k玫瑰金雙圈鑲鑽石戒指(HK$49,400)、Tiffany Knot 18k玫瑰金圈鑲鑽石戒指(HK$16,200) 及T1 戒指玫瑰金鑲鑽石 (HKD$42,600) 等等。而她在MV開頭所穿著的黑色荷葉邊裙襬洋裝，是由越南設計師品牌 Fancì 設計，揉合 Y2K 的玩味與性感復古風。

Blackpink ROSÉ 幾乎所有造型戴上 Tiffany&Co. 珠寶和 YSL 首飾 (YouTube@Blackpink)

Blackpink ROSÉ 在MV 所戴的Tiffany&Co. 珠寶都是人氣熱門款式。 (YouTube@BLACKPINK)

此外，ROSÉ 也穿上由新晉設計師品牌 DIDU 所設計的紅色馬甲，並配上 SKOOT 的黑色牛仔褲、 BLR BLUER 的黑色外套，展現甜美型格的氣勢。

Blackpink ROSÉ 穿上由新晉設計師品牌 DIDU 所設計的紅色馬甲 (YouTube@BLACKPINK)

Blackpink〈Pink Venom〉造型｜ Jisoo 優雅高貴造型

Jisoo 是 DIOR 的代言人及 Cartier 的品牌大使，她在MV中不時戴上Cartier 的珠寶，如Pantère de Cartier 系列頸鏈、Clash de Cartier 系列的戒指與耳環、Cartier 跟 Sacai 聯乘的 Trinity Ring等等，展現出高貴優雅的一面。Jisoo也穿上Dior早秋系列無袖短版針織上衣搭配熱褲、Dior 棉質長襪配黑色橡膠低筒靴。

Blackpink Jisoo穿上Dior早秋系列無袖短版針織上衣搭配熱褲。 (YouTube@BLACKPINK)

此外，Jisoo在MV開始之前穿上模仿傳統韓服、鑲滿寶石的黑色平口禮服，其實是來自韓國品牌 Miss Sohee，為了突顯出傳統美，她在這個造型上特意配搭花卉造型髮飾，能夠做出古典氣質的同時，可能注入現代的時尚元素。之後Jisoo換上一身純白色的束帶設計馬甲造型，其寶是來自意大利品牌 Marina Eerrie。

Blackpink〈Pink Venom〉造型｜ Jennie 霸氣搖滾風格

「人間香奈兒」Jennie在MV裡一出場就令人眼前一亮，原來她一身鮮紅色豹紋蕾絲造型是來自巴黎高級訂製的時裝品牌 Alaïa，她也特別配上 GCDS 的厚底高跟鞋、戴上 Chanel 雙色戒指。而Jennie手上所拿的鳥籠原來來頭也不少，它是 Chanel 2019/20 Métiers d'art 工藝坊系列的鳥籠造型「Evening Purse」。

在中間的雙人Rap裡，Jennie 換上 Adidas 的球衣及 Chanel jumpsuit，配搭上 Chanel 與 Vivienne Westwood 的珍珠頸鏈，將兩大不同風格的品牌結合，變成獨特的造型。

Blackpink Jennie 換上 Adidas 的球衣及 Chanel jumpsuit。(YouTube@BLACKPINK)

Blackpink〈Pink Venom〉造型｜Lisa 性感華麗

說到今次MV最華麗的一位，絕對是非「人間芭比」Lisa莫屬。身為CELINE的繆思女神、Bvlgari的品牌大使，Lisa造型的來頭絕對不少，今次她在MV開首穿上由Miu Miu掀起熱潮的超短迷你裙，以及與膚色相近的Bra Top，並戴上一系列的 Bulgari 珠寶。

Blackpink Lisa 性感華麗。(YouTube@BLACKPINK)

中間的雙人Rap裡，Lisa 主打嘻哈風格，加上久未出現的長髮造型，令人聯想起她剛剛出道的模樣。中間一段雙人Rap 裡，她換上韓國品牌 Neon Genesis Oddity 的運動風上衣，並配搭性感的GCDS的內衣套裝和吊帶牛仔褲，而身上的戒指與珠寶同樣地全都來自 BVLGARI，而所戴 Celine 男裝漁夫帽 CELINE CLOCHE HAT IN FELT（HK$5,600）更即時登上熱搜，更被一掃而空。

Blackpink Lisa 穿上 Dr.Martens 的 1460 Bex Rick Owens Laced Ankle Boots、Sicko Cartel 的迷彩軍褲。 (YouTube@Blackpink)

在最後，Lisa罕有地在MV露出額頭，並與其實成員一同穿上不同設計的 Demobaza 夾克，相配的 Courrèges 皮革迷你裙和臂套，化身 Cyber Punk 的風格，為歌曲劃上完美句號。