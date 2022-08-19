BLACKPINK新歌Jennie穿曼聯球衣惹哄動　致敬06世界盃經典款式

BLACKPINK今日（19日）推出新歌《Pink Venom》，成員Jennie在MV中其中一幕穿上曼聯球衣，惹起哄動。



BLACKPINK此前足足有一年多未有任何團體活動，《Pink Venom》自然獲全球BLINK（BLACKPINK粉絲名）引頸以待，MV首播後僅5小時，播放次數已突破3000萬大關。不過，Jennie在MV其中一段穿起曼聯球衣、與另一成員Lisa一同熱舞及Rap，就引起熱烈討論。球衣背上印上「96」，估計是代表Jennie的出生年份1996年。

本身是曼聯球迷的「BLINK」（BLACKPINK迷）當然高興，不少網民更留言稱「我要買這件球衣」，但也有不少本身不喜歡曼聯的網民表示心碎。

其實Jennie所穿的曼聯球衣並非正式比賽球衣，而是adidas在2021年12月推出的Manchester United Teamgeist Jersey。當時adidas特別推出這個系列，向2006年世界盃的模板球衣「Teamgeist 」致敬。球衣推出之前，曼聯曾在去年12月2日主場對阿仙奴賽前熱身時穿着。

除了曼聯，多支由adidas贊助的球隊包括阿仙奴、皇家馬德里、拜仁慕尼黑等當時都有推出這款波衫，加上BLACKPINK本身是adidas代言人，穿adidas球衣理所當然，但云云球隊中為什麼會選擇曼聯則有待解答。