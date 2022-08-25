馬鞍颱風｜天文台急除8號風球極崩潰　落波7類打工仔你屬於邊種？

「馬鞍」通宵打八號波之後，早上9時許天文台改發三號信號，令一眾打工仔風假夢碎，更要面對傾盆大驟雨回公司的慘況。以下7種香港人落波返工情況，又有說中你的心底話嗎？



熱帶氣旋「馬鞍」旋風式襲港後，今日已經在廣東茂名附近登陸。昨（24日）晚7時多天文台才發出八號烈風或暴風信號，今早9時20分改發三號強風信號，下午2時10分轉為1號風球。

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馬鞍相關外圍雨帶為香港帶來狂風驟雨，一眾打工仔放假夢碎之外，更要在傾盆大雨之下回到公司。以下7種常見的香港人落波返工心態，有說中你的心聲嗎？

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打工仔為了不被問長問短，準時返到公司固然重要，不過室外仍不時有狂風大驟雨，行走時都要小心呀！

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