打工仔收入中位數2022　這份工男女薪酬差兩萬！疫市邊行人工最多

【打工仔月薪2022/失業率/就業不足】經歷完年初第5波疫情，香港經濟稍為復甦，政府公佈失業率及就業不足率都錄得跌幅，亦揭曉各行各業的入息中位數，其中有個職業每月穩賺4萬元！



政府統計處剛在7月19日發表最新一期（2022年4至6月）勞動人口統計，失業率及就業不足率都有跌幅，分別由5.1%降至4.7%，以及3.5%減少至3%。即比起上次統計（2022年3至5月），失業人士少了約12,800人，就業不足人數亦大減18,800人。全港打工仔的平均月薪是$20,000。

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不只是個別工作，大多數行業都多了新加入或重返的職場人，建造業、零售、住宿及膳食服務業和藝術、娛樂及康樂活動業的就業率更有相對較明顯的升幅。其中有個行業平均月入超過3萬，男士更可達4萬！

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