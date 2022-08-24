馬鞍風球｜打工仔颱風放工8條崩潰路線　邊度Google Map塞到瘀血?

熱帶氣旋「馬鞍」吹襲香港，天文台今日（8月24日）發出三號強風信號，並指會於晚上7時25分或之前改發八號烈風或暴風信號。其實打風時間撞正打工仔放工，大家都會擔心回家時又會塞車，又擔心明天要上班的話也不太方便。以下8條返放工路線，哪條最慘呢？



「馬鞍」8月24日下午5時集結在香港東南約340公里，預料向西北偏西移動，大致移向廣東西部沿岸。隨著稍早三號信號生效，天文台會在下午6時至9時改發八號風球。改發八號波或撞正打工仔放工時間，網民大呻下班交通情況又會變得混亂，甚至遇上塞車、水浸等苦況。

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如果住得較近公司情況也許還好，最慘是「Long D」返工的人士，收工先塞一次車，如果明天要返半日的話再塞一次車，上班之路十分艱辛。網民票選以下8條人多車多的路線，萬一受天氣影響交通隨時延誤。

👇👇👇按圖看8條打風慘情返放工路線👇👇👇

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不論交通情況好與壞，希望所有在惡劣天氣下仍要上班的人都平平安安，盡量通融住得遠的同事。

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馬鞍襲港，天文台被指每次通知最新風暴消息都是遲人一步，遲遲才公佈考慮晚上6時至9時改發八號烈風或暴風信號。網民批評上午7時的天氣報告未有及時更新，更表示澳門氣象局分分鐘「準過天文台」！

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