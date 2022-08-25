鄧達智教姜濤肥底揀衫4大建議　All Black不是最顯瘦？這招更有用

MIRROR演唱會意外後，雖然鏡仔要休團兩個月，正在休息的多名成員近日都被發現蹤影，其中熱愛打籃球的姜濤多次以全黑Look出現在場上。時裝設計師鄧達智近日拍片拆解最適合姜濤的打扮，圓身的你不妨參考！



時裝設計師鄧達智與新城DJ葉泳詩合辦YouTube頻道「流動風景鄧達智葉泳詩 Clothescape - William Tang & Audrey Yip」，被觀眾問到：「姜濤出活動啲衫都比較闊身，膊頭同手袖位都唔太合身，係咪因為對身形唔夠自信？」

鄧達智與葉泳詩合辦YouTube頻道（影片截圖）

姜濤被「野生捕獲」時通常都是穿全黑打扮，平時出活動又多穿長衫長褲，一直被認為是想掩飾時肥時瘦的身型以及較有肉地的下半身。不過鄧達智表示，其實有肉地甚至肥底不代表只可以穿深色遮蓋缺點，更給出了4大建議。

👇點撃圖片看肥底4招點著衫👇

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其實心愛的偶像每次出席活動，粉絲都一定希望他們打扮得好睇，有時見到「時尚車禍」都不禁有點無言。以上4個穿衣顯瘦小貼士都不難參考，大家以後別再笑姜濤是「肥姜」啦！

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MIRROR演唱會發生嚴重意外，3名舞者受傷，其中Anson Lo好友阿Mo（李啟言）仍在深切治療部留醫。事件後鏡仔有傳會因此解散，姜濤即發文粉碎謠言，不少網民大讚他已大個仔變「姜Man」，不再是「姜B」。

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