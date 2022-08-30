MIRROR演唱會｜Edan上載生活照睇書 《被討厭的勇氣》 其實講乜?

MIRROR演唱會意外後一眾成員要休團兩個月，事件已發生超過一個月，近日鏡仔都分別在IG上載多了日常，在家看書的Edan就被發現是暢銷書《被討厭的勇氣》讀者。到底裡面有甚麼「心靈雞湯」治癒都市人呢？



（資料圖片）

MIRROR 12人趁這段時間好好休息及增值自己，其中Edan就在IG分享了最近的生活片段，包括到書店買書、看書、入場支持好友岑珈其主演的《緣路山旮旯》、吃榴槤等等，他更上載了自己正在看的書。雖然書中內容全被打格，不過就有眼利網民發現Edan看的是《被討厭的勇氣》。

眼利網民發現Edan看的是《被討厭的勇氣》（IG @edanlui）

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2014年出版的《被討厭的勇氣》是其中一本長期霸佔書店暢銷榜的人氣書，作者岸見一郎及古賀史健以「自我啟發之父」阿德勒的話語為靈感，寫出感動無數讀者的書，看完阿德勒的14句「心靈雞湯」，可能你也會感受到威力。

👇點撃圖片看阿德勒14句心靈雞湯👇

+ 10

【1】被人說壞話、被討厭也不用太在意，因為「對方如何看你」是他的課題。

【2】所有煩惱都是來自人際關係，即使是隱士也很在意他人的眼光。

【3】不去勉強成為完美的人，學會接受不完美的自己。

【4】人只能夠透過失敗學習，失敗的經驗可以堅定自己想改變的決心。

【5】天生擁有甚麼並不重要，而是如何活用你所擁有的一切。

【6】只有覺得自己有價值時才會感受到「貢獻感」，能夠擁有勇氣。

【7】失敗後勇氣不應被磨蝕，而是應該好好挑戰及面對新事物。

【8】勇氣就是克服困難的力量。一個人如果沒有了勇氣，遇到困難就會跌入生命的幽暗深淵。

【9】勇氣不是藥，需要時才來補充一粒，訓練承受責任與擁有勇氣是相對的。

【10】逞強是另一種形式的自卑，不要努力讓自己看起來很強，而是努力變得更強。

【11】只有你可以創造自己及決定往後的人生。

【12】任何生命的意義都不適用於每一個人，生命的意義是由自己賦予的。

【13】過去可能是「解釋」，但不能成為「解決方法」，不應該被以前的事束縛，只有你可以描繪未來。

【14】其實人生非常單純，並沒那麼困難，是你讓人生變得複雜了。

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《明日戰記》8月25日正式在香港上映，古天樂早前在內地宣傳時淚灑當場，又表示「看過的都是我老婆」，不禁令香港影迷心痛，紛紛入場支持。網民表示電影比預期中好，不過初次執導的吳炫輝文戲處理略為不足，更有網民想像改由其他香港名導演負責，劇情隨時加入大量個人風格，相當爆笑。

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