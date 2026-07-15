DSE放榜｜ALeve拎A難過 DSE5**？ 網民：做過past paper就明

不論是ALevel還是 DSE，相信當每一位曾經歷過這兩個考試的人，一聽到或看到這幾個英文字，都會不禁倒抽一口涼氣。一幕又一幕的辛酸史，通通重新浮現在眼前，每一點一滴都夾雜住血和淚。經常有網民激辯究竟A Level拎Ａ難，抑或DSE 拎5**更難，雙方都各有理據。



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網民經常就著究竟DSE 和ALevel哪個考試較為困難而熱論，有網民表示ALevel 的試題比大學Year1 的考試更為困難，於學術上A Level比DSE較困難得多，「尤其做過數理科啲pp（past paper）就知」。但亦有曾考過AL 亦考過DSE 的網民指出若數理科學科目，例如數學、物理、化學等，ALevel必定比DSE 較為深，但於DSE中的語文科目拿5**則相對上比在ALevel中拿A 較難。

《開罐》嘗試查看雅斯國際英語水平測試(IETLS)與DSE 還有ALevel對照的分數，發現IELTS的分數計算，若然於ALevel中考獲A的成績，對應IETLS的話則有7.41-8.30的分數。若然以DSE計算，在DSE中考獲5**的話，在IETLS中則有8.25的分數。

圖片自香港考試及評核局

但其實隨著教學課程內容、考試內容、要求、模式等一年年的轉變，以前的ALevel 和現在的DSE都已大不相同，雙方連所需學習的年份亦有所不同，其實好難作比較，大家又怎樣看呢?

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