健身室男女穿搭秘揭做Gym年資　網民高質分析:真大隻仔唔著貼身衫

疫情下多了不少人注意健康，紛紛培養健身習慣，不時有人在網上大呻熱門gym房爆滿。連登有網民觀察健身室男女的打扮，更得出一套「理論」猜測他們的健身資歷。



《Beautiful Mind》劇照

疫情至今兩年多，因政府一度收緊社交距離措施以及感染群組爆發，健身室曾多次關閉，不過香港人仍然熱愛做gym，部分較熱門的連鎖gym room更逆市擴張！連登有網民表示「發現做gym人士嘅衣著唔多唔少反映健身資歷」，更列舉了幾類人因身形不同而作出的不同打扮。

【1】男仔做Gym新手

剛剛開始做gym對衣著沒甚要求，又未練出身形，通常都揀傳統大牌子（有個剔或者三條間條）或者平平哋U記，最緊要舒服。

《由零開始愛上你》劇照

【2】脫離新手踏入中手

操了一段時間踏入newbie gains（新手增肌黃金期），開始留意健身品牌同埋會特登買，始終cutting比較好。而且練到有少少肌肉仔，件衫cutting剛剛好的話就會顯得勁大隻，然後就忍不住出街做gym成日都著。

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《驅魔麵館》劇照

【3】Gym界高手

明顯身形巨大化，之前買落嘅健身品牌衫褲已經唔係好啱，要準備買新衫。但慢慢就會發現大隻仔着貼身衫好辛苦，一來易「飛釘」，二來即使係運動料其實都不太舒服。

手臂太粗，成日操操下衫袖就會自己攝上去，着衫又不太好方便，操完pump脹了更難除。所以這階段就會考慮oversize，反正只要夠大隻，着咩衫都會大隻。大家見gym最大隻那批，都是著oversize或者衛衣多。

力威健身學院（資料圖片）

【4】做Gym女仔

9成9瑜珈褲，但有高手會著瑜珈短褲。有女網民分享：「短褲做完運動易除啲，長褲會遮住我肌肉線條，而且有練大髀梗係要show off。」

有做開gym的你又是哪種人呢？留言分享看法吧！

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政府先前於8月7日舉行全民運動日， 鼓勵巿民養成做運動的習慣。當日行政長官李家超，以及十多位主要官員都有參與各區體育館的康體運動。正所謂高手在民間，總有一個在身邊，誰能想到香港高官中竟有不少「武林高手」，當中更有一位當代拳后，你能猜出是誰嗎?

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