隔離酒店勁有心自製李家超紀念卡送住客 網民:咁似奧巴馬張海報？

明星周邊大家就見得多啦!特首的周邊你又有沒有見過呢?有抵港隔離外國網民於網上帖文表示，隔離酒店所送的歡迎禮中，竟附上一張特首李家超的繪畫版大頭明信片，並且該正面寫上「3days」的字眼。帖文引起網民激烈討論，有不少人更稱「我都想要一張」，不知大家又想不想要呢?



圖自twitter@caitschult2

近日，有名外國抵港網民於twitter上發文表示，他所住的隔離酒店給他們準備的歡迎禮包中，內裡竟發現有一張李家超的繪畫版大頭明信片。明信片上印上了，李家超微微笑的樣子，看上去相當親切和和藹可親。於大頭的下方，則引有隔離日數「3days」的字眼。該名網民表示，驟眼望去與奧巴馬當年「Hope」的競選海報極度相似。

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網絡圖片

圖自twitter@caitschult2

於該名網友所發布的貼文中，從明信片背面所印上的酒店Logo和口號「1,2,3......I want to break free」可見，如此「特別的」紀念卡是由一間名為「Ovolo」的酒店所製作。該間酒店集團全名為Ovolo Hotels，中文為「奧華酒店」，主要經營精品設計酒店。於香港擁有四間酒店，分別位於中環、香港仔等地區，旗下於澳洲及印尼亦設有不同的酒店。

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帖文一出，隨即引起一眾網民熱議，更有人將帖文轉發到連登討論區上，有網民表示「李家超is watching you」，亦有網民表示「是酒店自己整出黎嘅」，更有網民表示「喺咪可以好似姜B卡咁拎黎炒」。《開罐》亦正就此向酒店了解詳情。但若果可以的話，不知大家想不想要一張收藏下呢?

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