減肥｜ 港女網紅半年62KG激減至45KG　照吃零食168斷食餐單大公開

「減肥」相信是不少人的終生的事業，甚至這個事業對人們來說卻可能是一項比登上富士山更難更艱鉅的任務，往往無從入手，亦不懂究竟甚麼方法才最有效。近日香港Youtuber May發布了一條有關自己由65公斤一路大減到45公斤的經歷，過程中身體無任何不良反應或副作用，想減肥的你就一定要接著看下去了!



圖自IG @suensuenmaymayy

近日，香港旅遊Youtuber Kiki&May在Youtube頻道上發布了一條片細說May從當初62公斤大減到45公斤的減肥辛酸史。於片中，May說道自己只有153cm的高度，不算高。於小學的時候自己體重還是正常的80-90磅。但一到中學的時候就開始長肉不長高，自己亦變成易肥體質，一直到與KiKi交往的時候，磅數都維持120磅左右。

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直到2020年，May表示她的體重達到了「人生的巔峰」，更打破了自己的個人紀錄達到136.4磅。她表示自己原本的體力非常差，以前去旅行的時候有些想要看的風景，都因體力不好而錯過了不少。為了能讓自己身體更加靈活，看到更多的美景，她就下定決心要減肥。她由2021年6月1日開始認真地減肥，現已減到並維持在45公斤。

May亦表示，她將減肥的日子分為三階段，在6-12月的時候是認真的減肥，2022年的1-5月只維持體重，直到6月到現在就慢慢地減。而她所使用的減肥方式就是「168斷食法」，即是在8個小時內需要完成進食，16個小時則只能喝水不能吃東西。這個方式亦是直至現在對她最有效的方法。

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於片中，她亦提到她亦曾試過一些極端方法去減肥，例如整天只吃蘋果和喝水或是西柚減肥法，但因太辛苦難熬，大多不出四天便放棄，然而又復胖。至於168斷食法，她則只有在頭兩星期凌晨時分時感到有點辛苦，因她本是有吃宵夜的習慣，但後來習慣了空腹感就沒再有甚麼不適感。她更提到於減肥前，她本很容易覺得累，但於減肥後，除了比較怕凍外，不論生理或心理都還是十分好，說話都還很有「中氣」。

👇👇👇阿MAY的168斷食減肥餐單👇👇👇

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以上都是MAY個人經驗分享，而每個人的身體所能適應的程度與該應用的減肥方式都可能有所不同，大家都要根據自己的身體狀況而定立適合自己減肥的方式，或是尋找專業意見。

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