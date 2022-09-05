政府工｜9月中截止7份筍工　大部分無需學位經驗、月薪18K至57K！

【政府工/ 公務員/ 政府職位空缺/ 求職招聘】政府持續釋出不少超級政府工，入職要求較低，當中有不少無需大學學位及工作經驗，意味應屆DSE畢業生也可以申請。《開罐》Opener就為大家集合了7份低門檻政府筍工，有來自消防署、郵政署及食環署等部門的職位，月薪由18K至高達57K！



【1】郵政署郵務員

郵政局現刊登招聘郵務員，即使屬於公務員級別，但對學位沒有要求，只需DSE 五科考獲第2級或以上成績，而且亦無需工作經驗，應屆DSE畢業生就可以申請，月薪更到達35K。👉超級政府工｜郵政署郵務員頂薪35K DSE學歷、無需學位和工作經驗

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【2】運輸署二級考牌主任

馬路車神注意！運輸署於公務員事務局網站招聘二級考牌主任，負責主持路試，申請人不需有相關經驗，但要有4款車牌及接受工作訓練，即睇薪酬及其他要求！👉政府工丨運輸署二級考牌主任月薪達45K 需有這些車牌/無危駕記錄

【3】食環署環境滋擾調查員

不少政府工的名稱都頗有深意，像由食環招聘的「環境滋擾調查員」，月薪20K，其中一個入職條件是「能單獨執行戶外工作」，那其實這份工負責做甚麼呢？👉政府工｜食環署請環境滋擾調查員 月薪20K無需經驗但負責做呢啲

【4】1823效率促進辦公室助理經理

1823不時請人，今次請的職位較為管理階層，負責檔案及產業管理等，月薪高達 31K，薪酬都頗為吸引，而且只需２年管理經驗，不妨看看是否合資格申請。👉政府工｜1823請助理經理月薪31K 任何學位、2年經驗可申請！

【5】中西區民政處行政助理

各區民政事務處相繼請人，中西區民政事務處最近就招聘行政助理，持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，並有1年工作經驗就可以申請，月薪有26K。快點看看有甚麽要求吧！👉政府工｜中西區民政處行政助理月薪26K 有學位+1年工作經驗即可

【6】消防處消防員（行動/ 海務）

該職位是紀律部門的公務員級別，是屬於鐵飯碗，婚後可申請宿舍，起薪點由$23,625，至頂薪點$33,650。在學歷要求上雖然只需DSE五科合格，但要通過能力測驗、模擬實際工作測驗、視力測驗，能力傾向筆試，以及在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，難度相當高，少點智力和體力也不能。👉政府工｜消防處請消防員月薪23K-33K DSE五科合格+要通過5個測驗

【7】政府新聞處美術設計助理主任

政府新聞處最近刊登招聘請負責美術設計的助理新聞主任，申請人只需要滿足4個入職條件其中一個就合符資格，無需工作經驗亦可以無需證書、學位，月薪30K起！👉乞食科救星！政府新聞處請美術設計助理主任 無需經驗頂薪達57K!

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不論是公務員還是短期的N仔職位，政府工一向薪金較高，是時下不少年輕人的心儀工作。但政府工又是否適合你呢？投考公務員以至政府工時，又有甚麼考慮因素？👉👉公務員鐵飯碗極吸引?後生仔考政府工注意7件事 專家：呢樣好惡頂