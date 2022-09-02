張竹君爆金句「冇電話可以用手機」網民惡搞鬥造句：無公屋買私樓

人情急總會偶有失言，像昨日(1日)衞生防護中心傳染病處主任張竹君，於政府的記者會中便爆出「冇電話可以用手機」金句，惹起網民熱議，更有網民就此自創爆笑「張式金句」，在疫情中齊幽官員一默，大放笑彈。



本港日前確診數字再度破萬，張竹君於疫情記者會表示政府最快會於下周公布疫苗通行證下調至5歲兒童，並需要接種2針疫苗，有2個月過渡期。這即表示五歲以上的小朋友都需要用手機「嘟」安心出行。現場有記者就著這點向張竹君發問「如果小朋友冇電話點算?」，張竹君就回答話「我知道都有啲人士未必有呢個電話嘅，所以用手機都可以嘅」，該回答即引起網民於社交平台激烈討論。

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有網民更於連登開Po，指以「無電話可以用手機」來造句，隨即令一眾網友發揮創意小宇宙，創出一句句爆笑自創金句，例如「無腦可以用個頭嚟思考」、「無冇粥水飲，可以食白飯」、「無紙巾可以用tissue」等的爆笑金句。大家不妨來看看網民的創意金句啦!

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其實網民都是創意大發，希望以這些少的幽默感，令大眾都能在不同壓力下鬆一口氣，相信大家都明白近期疫情持續緊張，政府人員工作量亦越發增重，一時口誤乃人之常情，大家都會多加體諒嘅!

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政府先前於8月7日舉行全民運動日， 鼓勵巿民養成做運動的習慣。當日行政長官李家超，以及十多位主要官員都有參與各區體育館的康體運動。正所謂高手在民間，總有一個在身邊，誰能想到香港高官中竟有不少「武林高手」，當中更有一位當代拳后，你能猜出是誰嗎?

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