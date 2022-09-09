中秋是月老生日！香港10大拜姻緣聖地+前往方法　專家教參拜禁忌

正值中秋節，想要脫單的單身一族要好好把握機會了！中秋節是月下老人的生日，相傳在這一天拜月老，是求姻緣的最佳時刻。台灣有命理專家就分享拜月老5大禁忌，一眾脫單者要注意！



黃大仙廟內有一座為單身男女牽紅線的月老神像。（趙楚翹攝）

台灣社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指，一年有三次求姻緣的最佳時刻，第一次是在西曆2月14日情人節；第二次則是農曆7月7日七夕情人節；第三次就是農曆8月15日月老的生日。要想求得好姻緣，他提醒勿犯拜月老5大禁忌。

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除了寶雲道姻緣石，林村許願樹、坪洲龍母廟、坪洲仙姐廟、坪洲金花廟、白沙灘金花夫人廟、嗇色園黃大仙廟等都可以拜月老，求姻緣，各位單身狗要把握時機喇！

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港產片近年氣勢回勇，甚至有網民形容是繼80、90年代之後第二個高峰，亦衍生了不少經典對白及場面。你有想過電影都可以用來猜燈謎嗎？以下10個隱藏了台詞或戲名的問題，看你估得中幾多個。即睇👉👉👉中秋節另類燈謎｜10句對白估港產片 「避唔到一齊捱」唔准諗即答!