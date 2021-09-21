中秋節有甚麼好做？除了吃個團圓飯，吃燈籠玩月餅之外，不如猜猜燈謎？今次小編為大家找來了一些古代的神級燈謎，有幾神？由一代才子紀曉嵐出題，當年連乾隆皇帝都猜不出來！



在紀曉嵐考中進士第二年，宮中舉行燈謎會，沒想到乾隆卻被一道難題考起，苦思良久卻得不到答案，同場文武百官亦毫無頭緒。原來這是紀曉嵐出的燈謎，他更憑這一道燈謎獲得乾隆賞識。另一位歷史上的才子王安石，一時興起對給朋友出了一道謎題，沒想到朋友「我唔直接答你，我用另一個謎語答你」，成為一時佳話。

紀曉嵐出的燈謎連乾隆都被考起。

紀曉嵐的燈迷很長，但答案只有2個字，你猜得出嗎？

黑不是，白不是，紅黃更不是； 和狐狼貓狗彷佛，既非家畜，又非野獸。 詩也有，詞也有，論語上也有； 對東西南北模糊，雖為短品，也是妙文。

👇👇👇按圖看12題古代燈謎👇👇👇

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中文真的博大精深，一個字就可以玩出這麼多花款，大家估中了幾多題呢？小編只猜對了三題...

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有冇聽過一味餸叫「外國人沖涼」？除了古代燈謎之外，加上廣東話一樣可以好好玩，《開罐》為大家準備了一些有趣燈謎，只有精通廣東話的朋友，才有機會全中，一來玩玩吧。

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