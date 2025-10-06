中秋節另類燈謎｜12句對白估港產片 「避唔到一齊捱」唔准諗即答

【中秋節/燈謎/港產片】你有想過電影都可以用來猜燈謎嗎？《開罐Opener》精選了10句港產片的知名台詞，由近年票房口碑大賣的電影到經典Cap圖都有，分為3個難度，入門新手及港產片發燒友都啱玩！



《飯戲攻心》劇照

👇點撃圖片看港產片猜燈謎及答案👇

10條港產片對白中秋燈謎

BB級題目【1】個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以。（猜電影）

BB級題目【2】少林寺方丈，法號夢遺。（猜電影）

BB級題目【3】我除咗講恭喜之外，都唔知應該講乜嘢好。（猜電影）

BB級題目【4】朋友，你返印度食蕉啦！！（猜電影）

進階級題目【1】你大我呀 (猜電影)

進階級題目【2】人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。（猜電影及對白）

進階級題目【3】避唔到，一齊捱。（猜電影）

進階級題目【4】你瞓得到，唔係因為城寨，_________________。（猜對白） （猜電影及對白）

Boss級題目【1】球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打呀？（猜電影）

Boss級題目【2】俊？邊X度俊呀？（猜電影及對白）

Boss級題目【3】唔講一，唔講三，講義。唔講風，唔講雨，講雷。（猜電影及對白）

BB級答案【1】個天可以灰，個地可以灰，但我哋唔可以。《明日戰記》

BB級答案【2】少林寺方丈，法號夢遺。《食神》

BB級答案【3】《賭俠》

BB級答案【4】朋友，你返印度食蕉啦！《賭神》

進階級答案【1】你大我呀？《五億探長雷洛傳》

進階級答案【2】人生匆匆，就係為咗等敲嗰一下喪鐘。《殺出個黃昏》

進階級答案【3】《一秒拳王》

進階級題目【4】你瞓得到，唔係因為城寨，而係因為城寨既人。 《九龍城寨》

Boss級答案【1】球證、旁證、足協、足總、足委，全部都係我嘅人，點同我打呀？《少林足球》

Boss級答案【2】俊？邊X度俊呀？《三五成群》

Boss級答案【3】唔講一，唔講三，講義。唔講風，唔講雨，講雷。《手捲煙》

電影迷的你又猜中了多少條呢？留言分享吧！