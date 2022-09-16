周子瑜戴K-POP圈美顏神器拍出奇蹟美照　網民激讚靚到似動漫人物

〈Like OOH-AHH〉、〈TT〉、〈CHEER UP〉、〈LIKEY〉、〈FANCY〉、〈MORE & MORE〉…人氣韓團「TWICE」2015年出道以來唱紅多首破億神曲，今年9位成員打破7年魔咒集體續約，同時帶著迷你11輯《BETWEEN 1&2》驚喜回歸，主打歌〈Talk that Talk〉不只高辣造型引爆高度討論，MV中的超大顆「催淚彩蛋」也逼哭全球粉絲、好評不斷！



出道以來長期以一頭深色長髮亮相的台灣成員「子瑜」，清純又甜美的形象深植人心，這次回歸不但早早就染了破格金黃髮色備戰，新歌MV造型還接力「3段變髮」，Y2K編髮造型、厚瀏海棕髮到櫻花粉紅髮……展現與以往不同的嶄新面貌，讓網友們驚嘆子瑜超優秀的造型消化能力。

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隨著韓國防疫政策解封，韓星終於陸續重啟實體活動，TWICE近日也舉行多場粉絲簽售會，粉絲們終於可以不用隔著螢幕一睹偶像的風采！在簽售會上，除了成員的互動都被捕捉瘋傳，粉絲最期待的「贈禮配戴環節」果然也引爆熱議，在網路上引起軒然大波的主角就是我們忙內子瑜啦（笑）～

先來回顧一下近年韓團、藝人簽售會上的「奇蹟美照」，幾乎都是靠一條戴在臉上的鏈子加持打造的（笑），要追溯到2019年EXO成員伯賢在回歸曲〈Obsession〉中的臉鏈造型，因為實在太致命，立刻成為粉絲們贈禮新寵，戴上馬上自帶高冷、迷幻氛圍，快來看看超犯規的子瑜版本吧！

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可以看到在SNS上瘋傳的多張照片中，子瑜以一頭「櫻花粉紅色髮色」亮相，身穿無袖短襯衫、繫上領帶的他，大方展現完美鎖骨線＋不科學的螞蟻腰，他首度挑戰戴上粉絲贈送的「鑽石臉鏈」，精緻五官一秒更加不真實，耀眼到不行的盛世美貌讓粉絲都瘋狂啦！紛紛轉傳照片大讚：「臉蛋天才不科學的那種存在」、「超像遊戲中的女神」、「是CG吧？」、「不存在這世界的美貌。」

除此之外，子瑜當天也可愛小表情大放送，比YA、嘟嘴、大笑連發，拿著收到的小鹿玩偶對著鏡頭撒嬌的表情，馬上融化粉絲心被瘋傳啦～

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