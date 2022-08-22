Twice志效靠3招減重不減胸　3個月減走16公斤　練成魔鬼身材

減肥法︳南韓女團TWICE隊長志效在出道初期，因為壓力而導致內分泌失調，在身材嚴重走樣下備受批評，後來她透過努力運動及改變飲食習慣下，在3個月內成功減走16公斤，但仍然保留S型的魔鬼身材，更被封為「南韓四大美胸」之一。原來在去年志效曾公開她的減肥3大方法，她驚人意志力引起熱議。



TWICE志效減肥前（YouTube截圖）

由8歲開始已經加入JYP做練習生的志效，經過了整整10年的訓練下出道成為南韓女團TWICE隊長，擁有超強的唱功，加上沉穩的個性也獲得不少人愛戴。在韓國大多數經紀公司都禁止偶像談戀愛的風氣下，在2019年她與另一位偶像姜丹尼爾卻大方承認戀情，但仍絲毫不減她的人氣，不過有另一件事則令她由出道至今都感到十分煩惱，就是她的身材。

在初出道時志效因為壓力令內分泌失調，身材變得肥胖，再加上身旁的隊員十分纖瘦，令她的L碼身形成為人人討論的話題。最後志效憑著驚人的意志下減走16公斤，但仍然保留S型身材，到底她是用什麼方法？

▼▼▼【按圖看】TWICE隊長志效減走16公斤的成果▼▼▼

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TWICE志效減肥不減胸｜204斷食法

TWICE志效在去年接受訪問時，被問到她是如何減走16公斤，她分享時表示自己向來很喜歡吃東西，所以要她減肥時她揚言絕不輕鬆。志效稱她是透過204斷食法極端地減重，一日幾乎只吃一餐，只會在下午4時到5時吃飯，其餘時間都沒有吃東西，但她堅持每日吃自己喜歡的食物，當中包括泡麵：「因為我必須吃我真正想吃的東西。」

不過這種方法並不是人人都適合，實行斷食法之前，應自行向醫生、營養師等專業人士查詢，並接受詳細的評估。

TWICE志效最愛吃東西。（IG@_zyozyo）

TWICE志效減肥不減胸｜戒宵夜

除了 204 斷食法之外，TWICE志效又表示已經戒掉宵夜，因為吃宵夜會導致水腫，對身體造成很大的負擔。她透露自己剛出道時因為壓力太大，幾乎晚晚都會吃宵夜，令體重急速上升，但自從戒掉宵夜後，體重也自然回落，而且也減少出現水腫情況。

TWICE志效堅持每日運動。（IG@_zyozyo）

TWICE志效減肥不減胸｜每晚一定要做Gym

身為南韓人氣女團的成員之一，志效的日常行程也相當忙碌，再加上幾乎每星期要練舞，只要不夠意志力都不會想在完成行程後再做運動，但志效堅持每晚都去健身房做重訓練習，務求令身形變得更結實，塑造出肌肉線條，這個習慣令其他成員都佩服不已，難怪她現在能擁有如此魔鬼般的身材吧。