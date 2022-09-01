AV女優最強水著合集2022　河北彩花/三上悠亞超誘惑　附年度排名

這年夏天差不多每日氣溫都超過30°C，相信大家都找了不少辦法消暑。一眾AV女優亦在社交媒體上傳了大量水着美照。來到9月，就讓我們一起抓住夏天的尾巴，回顧一下各位女優的清涼水着照飽飽眼福吧！



松本一香（Twitter：@MatuMoto_arrows）

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除了近期大熱的河北彩花，三上悠亞、新有菜（橋本有菜）等女優一一穿上泳裝、三點式大騷身材。美艷姐姐、鄰家女孩、女友風應有盡有！不論你想看豐滿上圍、逆天長腿，還是嬌小玲瓏的蘿莉，都一定能滿足你啊！

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其實最近日本最大成人影片購買網站FANZA，亦公佈了2022年上半期最受歡迎AV女優排行榜。三上悠亞在國内外都有超高人氣，之前因爲一直排在第二位而被蓋上「三上又亞」的稱號。但這次結果出爐她竟然跌出十強，令網民大跌眼鏡。到底是那些女優將她推落神壇呢？👉2022年上半年最受歡迎AV女優Top20

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河北彩花回來了！2021年6月，這個消息震驚了整個AV界，不少男生的心情，就好像知道PS5何時開賣一樣，個個磨拳擦掌等待她的新作。結果不止新作，連翻炒的舊作未公開映像，都一樣大賣，成為FANZA月銷NO.1，她的Twitter連頭像都未有，已經有近三萬followers。她的復出為何如此轟動？河北彩花翻炒舊作好賣過三上悠亞 復出轟動AV界親述當年引退原因👈 👈 👈