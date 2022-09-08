肉食女一日跟兩男啪啪啪　懷雙胞胎DNA驚揭有2個爸爸　專家咁解釋

雙胞胎相信大家都見過，但雙胞胎還是同母異父大家又有沒有見過?巴西近日有一名19歲女子性生活非常豐富，曾試過一日連續同兩個男人「啪啪啪」。其後她懷上了雙胞胎，但當她為雙胞胎驗DNA的時候，竟發現兩個BB的DNA分別屬於兩個爸爸！



據英國《每日星報》和巴西《G1》報導，一名19歲住在巴西戈亞斯州米內羅斯小鎮的女子，一直性生活都非常多姿多采。其後更懷上了雙胞胎，為了好奇雙胞胎的生父究竟是誰，女子就帶8個月大的雙胞胎和她認為最有可能的BB爸爸去驗DNA。但ＤＮＡ竟然顯示只有一個BB是與該名「爸爸」的DNA吻合，而另一個BB則與該名男子沒有血緣關係，結果令女子十分驚訝。

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其後，她回想起當時亦曾與另一名男子發生性行為，因打電話請該名男子來與另一個BB驗DNA，結果竟真顯示吻合。即兩個BB的爸爸竟然來自不同人，但BB卻又是雙胞胎。BB的媽媽都表示「對結果感到震驚」，因兩個BB的樣貌非常相像，完全沒想過竟會發生這種情況。

圖自g1.globo.com

雖然兩個BB的爸爸都有各自的爸爸，但該名女子表示其中一名男子對她比較好，給了她很多幫助，也不介意和肯負責任，因而兩個BB都會登記同一個「爸爸」的名字。

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有專門研究不尋常懷孕的Tulio Jorge Franco 博士表示，這種情況可論為極度罕見的「複孕現象」，亦可稱為「異父複孕受精」(heteropaternal superfecundation) 。情況可形容為「來自同一母親的兩個卵子由不同的男人受精，而嬰兒都共享母親的遺傳物質，但它們在不同的胎盤中生長」。博士更表示現時醫學界中亦只有出現過２０例類似的情況，罕見程度可謂百萬分之一的機率，而他都沒有想到在他有生之年能夠親眼遇到這樣百年一見的案例。

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