林作又抽水豪出100萬比阿Mo爸代做發言人　嘲削髮無聊網民咁反應

「香港抽水王」林作又出動，昨日（18日）林作於其網上發文表示將會給先前於Mirror演唱會被巨型屏幕擊中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）的爸爸100萬，以解決生活開支並比錢其剪頭髮，更嘲先前其削髮行為「無聊」。除此之外，他稱100萬並非單單支付，竟然仲有「附帶條件」！



圖自@jolamchok

林作昨日（18日）於其個人社交平台帳戶Instagram帖文表示，打算投給阿Mo的爸爸支付100萬港幣，以助他應對生活上的開支和令其不用省下剪頭髮的錢。先前阿Mo的爸爸曾表示為了表示認同和支持做手術的阿Mo，他和阿Mo的哥哥都將長髮鏟去變成光頭，並表示會一直保持直到阿Mo有明顯的康復。林作對於此表示恨鐵不成鋼，表示先前Mo爸認為金錢萬惡，不肯接受李澤楷先生所捐贈的1000萬，現在更「無聊」削髮對事情毫無幫助，令成件事「膠味」越來越濃又「戇居」，事件本應好好處理和面對，而且有太多的進步空間。

圖為林作帖文圖片（@jolamchok)

他更表示，他認為以Mo爸現今的八封信，對事情並不樂觀，更認為以他大律師的背景、專業知識、知名度、難搞程度、絕對會比Mo爸自己去爭取公道更加有效。而且他所給的100萬是有「附帶條件」。

他表示，他要成為Mo爸的發言人，而不是現在的發言人家庭發展基金總幹事Shirley Loo（羅乃萱)，因現在的發言人豪不稱職，得過且過。更補充其實Mo爸自己最應該成為發言人，開Facebook page連半小時也不用，但其喜歡假手於人，至少應找個語言能力足夠的發言人。因他認為先前Mo爸所說有關鏟髮的原因中的句子「為了與做手術的啟言認同和支持」文法堪比幼稚園，意思亦模糊不清。

圖擷取自羅乃萱Shirley Loo Facebook

最後他亦表示，收他的一百萬並不是重點，重點是他會為其好好操刀，執將整個輿論的方向，幫其真正渡過難關，Mo爸亦不用覺得虧待他，他日索償成功，雖非必須但他歡迎其將100萬還回。

帖文一出，即引其網民討論，有網民表示「連人地一面都未見過，就做人地代言人」，希望他不要整天抽水，專心做好保險。但亦有網民認為林作此舉能不讓演唱會事件不了了之，讓社會關注度有所延續。不知大家又覺得林作今次點呢？

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