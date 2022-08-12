MIRROR演唱會｜網民無理取鬧？193潛水惹圍攻：我係時事評論員？

MIRROR演唱會意外之後已過去兩個星期，一向敢言的「193」卻一反常態，不但沒有為事件發言表態，更長時間「潛水」避世，做法被網民「抽水」指他無膽匪類，不敢站邊指責ViuTV的不是，認為態度對受重傷的同事阿MO（李啟言）非常不公。再加上公司ViuTV遲遲都未有正式交代涉事公司的責任以及往後處理方案，令不少仍在關注事件的網民不滿，激動得向ViuTV旗下藝人「193」郭嘉駿直接開火。而近日就有網民於連登討論區貼出一系列與「193」的私訊對話，結果成功引到「上水」，回應也相當火熱！



193口頭禪︰「知我咩料啦！」（電視截圖）

自稱宇宙天團「ERROR」的成員向來敢言，而無可否認他們的節目一樣受歡迎兼有話題。其中，毫無疑問以「193」郭嘉駿最出位！今年1月踏入32歲的「193」是「ERROR」的人氣成員，其出位言行早已享負盛名，更可以編織出一本事件簿，而當中就必定要數到「串爆」TVB一事，旋即成為熱話！

今次MIRROR演唱會意外後，「193」被指一直避世，做法令部份網民大為不滿，更在Facebook社交平台私訊「193」，並大罵「你唔係好敢言嘅咩，做咩唔出嚟話下你公司啊」，其後更辱罵「193」不敢發表意見「唔敢啊，抵你咁乞人憎」。更有網民指「193」唱歌很難聽：「同12舊垃圾一樣咁X難聽都夠膽死出歌」等等。刻薄對話令「193」上水回應！

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面對網民刻薄留言，「193」都按耐不住要「上水」回應無理取鬧，並連續回應「你係咪精神有問題」、「你覺得我係時事評論員？」、「我咩都要評論嘅咩？」、「我鐘（鍾）意講乜就講乜㗎啦」、「使唔使你批准啊」。其後更指網民是「垃圾」，「如果冇咗鍵盤，我諗你連垃圾都不如」，以表達自己的不滿。

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其實在較早前，「193」的言行相當大膽，不但直指TVB的觀眾年紀比較大︰「佢哋係畀老嘢睇嘛！」、指TVB的收視只有幾百部電視機不會在乎太理會，又暗諷《#後生仔傾吓偈》的主持或嘉賓年齡已年過40等等，甚至反問「J2係做咩」等等，所以網民對「193」的言論也相當兩極化！

👇點撃圖片看193過往爭議👇

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同場加映：「港女」都有「性價比」？網民列出6大指控惹共鳴

「港女」一詞，當然是香港獨有，而在好早時期，「港女」已經變成潮語，更被引進到「香港網路大典」。雖然照字面意思是指香港的一般女性，但來到網絡世界，「港女」的含義以及用法有截然不同！概括而言，就是指擁有一些不良特質的「香港女性」，例如如自戀、自命不凡、拜金、崇外、漠視他人權利等。

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