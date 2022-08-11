MIRROR演唱會阿Mo受傷！SoChing怪責冇阻止表演　鏡粉：我可以點?

【MIRROR演唱會意外】意外發生至今3名受傷舞者仍未完全康復，其中傷勢最重的李啟言（阿Mo）情況似有好轉，女友So Ching近日都有發文，而她最新轉發的帖文竟將責任扯上鏡粉，逼得粉絲出來伸冤。



MIRROR演唱會意外發生兩星期，外界仍十分關注因大螢幕墮下而受重傷舞者李啟言（阿Mo）的情況，阿Mo爸爸日前表示兒子已清醒並可作簡單溝通，亦接受了呼吸造口手術。阿Mo女友、COLLAR成員So Ching自事發後停工至今，眼見男友情況好轉，So Ching也多了更新IG Story，未料她轉發的帖文除了暗指公司ViuTV及MakerVille速食賺錢外，更將責任放到鏡粉身上。

So Ching轉發的帖文除了暗指公司速食賺錢外，亦將責任放到鏡粉身上

So Ching轉發的IG帖文寫道：「舞台環境、表演者薪金以及安全，Viu低成本樣式速食嘅成功，Fans質素（為見偶像，見到意外頻生都唔施壓叫停演唱會），全部都係今次值得關注嘅點。」

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該帖文直指鏡粉質素差，即使首兩日升降台出現問題，成員AK及Frankie更差點墮下舞台，但Fans為了可以繼續看MIRROR演唱會，無視早前的隱憂。很多鏡粉都不解為何叫停演唱會的應該是他們：「你話ViuTV、花姐、成個行業有問題，OK我大部份都認同，但點解最後會檢討Fans？靠住鏡粉錄影搵到舞台有問題做呼籲，取消升降台，大家已經係做多咗、做得太好，仲要俾人話？」

有鏡粉也認為，其實螢幕墮下並不全是MakerVille的責任：「頭3日MakerVille一定責無旁貸，唔夠時間綵排、個台遲交貨、冇成功full run一次full dressed rehearsal…但俾人鬧完之後都總算有做嘢，取消升降台、花姐坐panel睇住。第4日螢幕跌落嚟，你可以鬧MakerVille將貨就價，但而家政府話意外原因係金屬扣疲勞，如果個理由成立，即使慳錢都唔代表外判公司啲人可以是但簽名。」

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網民都表示其實So Ching的身份尷尬，「根本講咩都係錯」：「係佢你會奶Viu定企硬自己立場？要我而家諗我都未諗到可以點」、「鬧fans唔叫停演唱會，點解唔鬧班鏡自己唔辭演？」

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