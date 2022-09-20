CBD將列作毒品　消委會:隨時不知情接觸　火麻仁算唔算大麻產品？

日前行政長官李家超為全新禁毒節目《SHOW出脫毒新作風》致辭時提到，雖然本港吸毒人數下降，但仍然有過半數年輕吸毒者吸食大麻，表示計劃將大麻二酚（CBD）列入《危險藥物條例》下管制。不過市面上有不少健康保健產品甚至零食都含有CBD成分，到底使用這些產品是否安全，有是有觸及法例呢？



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消委會最近發表一份報告呼籲市民「小心CBD產品 隨時誤墮法網惹『大麻』煩」。大麻是源自植物的毒品，雖然一直被聯合國嚴格管制，但近年世界各地吸食大麻的人數均有上升趨勢。行政長官李家超日前為《SHOW出脫毒新作風》致辭時亦指出本港超過一半青年吸毒者都有吸食大麻；又強調大麻是毒品。

（行政長官辦公室影片截圖）

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大麻一般指大麻屬(genus cannabis)植物及其活種子；從中可提取多種稱為大麻素的化合物，當中最受關注的就是簡稱THC的四氫大麻酚（tetrahydrocannabinol）和簡稱CBD的大麻二酚（cannabidiol）。THC及某些大麻素除了具有精神活性及可使人產生幻覺外，更會令人上癮，危害健康。而從大麻植物提取的CBD，一直被推崇為有助改善人類甚至寵物各個健康範疇的天然草本物質。除了保健食品之外，CBD亦被應用在各種零食、飲品、化妝品和個人護理等產品當中，消費者很容易便能購入。

大麻、大麻樹脂、THC及若干其他大麻素均受《危險藥物條例》管制；而CBD則擬在明年年初被納入為毒品之一。明明CBD被應用在各種市面上能輕易買到的產品中，又會在醫療中使用到，不應該代表它是安全的嗎？消委會的報告就透露，雖然各種產品内的CBD成分大多聲稱從大麻植物，但因CBD與THC的化學結構十分相似，因此極難完全分離、生產過程中亦可能受到污染。

THC及某些大麻素除了具有精神活性及可使人產生幻覺外，更會令人上癮，危害健康。因此，大麻、大麻樹脂、THC及若干其他大麻素均受《危險藥物條例》管制，視為毒品；至於CBD則現時未受《危險藥物條例》管制。除了從大麻植物提取，THC和CBD也可經人工合成，人工合成的THC亦受到相關法例管制。而且與水和空氣中的二氧化碳會令CBD自然分解為THC，大家很有可能會在不知情下接觸到毒品……

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