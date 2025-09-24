颱風樺加沙｜打風點解會頭痛？專家揭10個「天氣痛」症狀+舒緩法

下雨時就會頭痛，打風時又突然覺得肩頸脖痛，不知大家有沒有曾經出現這些情況呢？其實氣壓急降、濕度飆升，會令身體組織輕微膨脹，若本身有「潛在慢性發炎」，就會觸發疼痛和疲倦感，這就是「天氣痛」!



每逢轉季或者打風，有不少人身體都會出現不適。當中頭痛、肩頸脖痛、眼睛疲勞、膝頭痛及腰痛等等痛症都稱為「天氣痛」。日本愛知醫科大學客席教授佐藤純表示，他的病人由7歲到90歲、與年齡無關；講到這些病痛的「罪魁禍首」其實是氣壓！

在2020年，一個有關「天氣痛」的調查結果顯示有47%受訪者會在下雨天時有「天氣痛」的症狀，排在首位。其次就是陰天，有30%。佐藤教授研究得出，氣壓出現變化就會導致氣候變化，人體的内耳（與聽覺及平衡感有關器官）檢測到氣候變化時會將情報傳送到大腦，進而令交感神經反應過度，因此引起「天氣痛」的症狀。他亦講到「天氣痛」在容易暈車浪的人中很常見……

👇👇👇點圖自我診斷「天氣痛」+解決方法👇👇👇

「天氣痛」自我診斷清單

【1】經常耳鳴

【2】容易暈浪

【3】下雨前會特別渴睡、頭暈

【4】生活高壓

【5】肩膀容易繃緊

【6】不知道為何會知道快要下雨

【7】每逢換季就容易生病

【8】心情會因天氣而波動

【9】因WFH而運動不足

【10】有偏頭痛

5項或以上：已經患上「天氣痛」

3至4項：雖然還沒有患上，但也屬高危

佐藤表示説到「天氣痛」，大家必須留意氣壓、溫度和濕度。即使颱風是在遠處掠過，它引起的細微氣壓變化也會影響我們的身體。那麽如何可以解消微氣壓引起的不適呢？答案就是「扭耳仔」！

扭耳仔6步曲

【1】輕輕捏著雙耳向上拉5秒

【2】向橫拉5秒

【3】向下拉5秒

【4】將耳朵向橫拉，再向後轉5個圈

【5】將雙耳從上下屈曲在一起，保持5秒

【6】用手心覆蓋雙耳，向後轉5圈

佐藤教授建議受「天氣痛」困擾的人可以每天做大約3次。因爲每次大概只需要2至3分鐘，當感覺不適時就可以做。不過，佐藤亦提醒用力過度會導致反效果，以「又痛又舒服」的力度按摩就可以了。「天氣痛」的其中一個起因也可能是血液循環不良。如果堅持做好「扭耳仔」操，就能改善内耳的血液循環，令「天氣痛」遠離你啦！

