一起床做運動超錯！專家揭減肥最常犯8大盲點　每週運動勿超X分鐘

近年不少人會跟網上KOL做運動或搜尋瘦身餐單及資訊，參考他們的作法限制飲食、做運動減肥。但有日本專家最近就在節目中透露，其實這些所謂tips有不少其實都是無效，甚至引致反效果......



（《日曜日の初耳学》）

疫情下吃多了、坐多了，又多了時間在家，越來越多人開始關注健康，養成管理飲食/做運動的習慣。不過，單靠網上的資訊，很有可能就會踩到減肥陷阱，反而令健康變差。日本專家石原新菜醫生最近在節目《日曜日の初耳学》上表示在運動瘦身時做錯以下8件事會越做越肥，甚至有生命危險！

👇👇👇即睇瘦身8個陷阱👇👇👇

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【1】起床後立刻運動

不少人會在上班前把握時間做運動，但其實起床後血壓很容易上升，立刻做運動會提升患上心肌梗塞、腦梗塞的風險。特別是血壓較高的人就要留意，應起床後最少1小時才開始做運動。

【2】不應空肚/食飽做運動

相信大家都知道吃飽後做運動會容易引起消化不良及胃痛；原因是胃部所需用的能量都用於郁動肌肉，讓腸胃消化遲緩。若空肚做運動，雖然容易燃燒脂肪，不過同時體内氨基酸和糖分亦會不足……身體會從肌肉分解、提取能量，讓肌肉量也減少，令努力白費。所以醫生建議在進食後2小時，讓腸胃稍微消化後才是最佳運動時間。

（《日曜日の初耳学》）

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【3】喝野菜汁會令新陳代謝減慢

不少人會將喝五青汁或野菜汁當成每天起床後Morning Routine的一部分，補充一日所需營養。可是喝野菜汁；特別是葉菜類蔬菜汁，會令身體寒涼、新陳代謝減慢。剛剛起床新陳代謝本來就已經較慢，早上喝根莖類蔬菜的果昔（smoothie）比較適合，或者喝一杯熱水就已經足夠。而葉菜類蔬菜或含有香蕉、菠蘿的果昔反而適合在運動後再喝。

【4】減肥別做有氧運動

講到做運動減肥，大家可能第一樣想到的就是跑步、踩單車。但其實若你平常是一個運動不足的人，只做有氧運動會有反效果！體重稍微下降後很快就會停滯。因爲運動不足的人基本肌力不足，而肌肉是基礎代謝（人體在休息狀態下維持新陳代謝所需熱量）的關鍵；只做有氧運動反而會令肌肉變少，還容易變肥。因此做有氧運動同時應配合行樓梯、深蹲和無影凳等肌肉訓練運動，才能有效減肥。

（《日曜日の初耳学》）

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【5】1日行1萬步無意義！

很多智能手錶都有計步器功能，但其實訂立1日行1萬步這種目標是毫無意義的。有研究顯示步行的質>量，若想提升體力應該改做間隔性徑步——快步行3分鐘，再慢步行3分鐘，每日3組、用18分鐘就能提升體力。

【6】每週做130mins以上運動會提升死亡風險

有做gym操肌習慣的人，可能會每星期5天，每次花1小時做運動。但日本早稻田、東北及九州3所大學發表的最新研究竟然顯示，每週做130mins以上運動會提升患心血管疾病的風險，甚至比完全不做運動的人更高！研究結果顯示過量運動會提升死亡風險，健身教練就表示每周3次、每次30分鐘做‘剛剛覺得吃力’强度的運動就足夠了。

（《日曜日の初耳学》）

【7】運動後不應冲熱水涼/浸浴

做完運動不少人都會以冲熱水涼或浸浴放鬆、恢復疲勞。事實上運動後身體爲了搬走疲勞物質會使用大量血液，但冲熱水會令血流集中到表面，令血液中疲勞物質不能流走，對恢復疲勞造成反效果。醫生就建議運動後應隔最少30mins才洗澡。

【8】恢復疲勞的最强飲品是味噌湯

以爲運動後要喝寶礦力？Nono！醫生表示味噌湯才是恢復疲勞的最强飲品。不但含有大量蛋白質、維他命和礦物質，煮湯的柴魚昆布高湯中亦有氨基酸（amino acid）與穀氨酸(glutamic acid)；是運動後最佳水分&營養補給！

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