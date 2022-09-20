求職面試｜見工無戴錶HR話唔請勁無奈　面試官10個動作暗示你Fail

大家求職面試，有時即使自己準備充足，一旦遇上奇葩面試官，都是徒勞無功。近日有網民分享自己見工經歷，訴苦指該HR因為他沒有戴錶，故認為他不適合這份工作，令樓主摸不著頭腦。



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網民「新紅喱」近日在香港討論區以「見工因為無帶（戴）錶，HR話唔會考慮我」發帖文，表示近日去見工，該HR仍未開始發問，只是望了樓主一眼便說：「你睇落係啲冇時間觀念嘅人，錶都唔帶（戴），我地份工可能唔適合你。」

樓主表示他明明沒有遲到，還要早到15分鐘，不明白為何對方只望他一眼，便有這個結論。「冇帶（戴）錶就等於無時間觀念咩？平時自己都冇戴錶嘅習慣，想知時間咪開手機睇下幾點，唔通要知時間一定要戴錶咩？」樓主也表示雖然面試起初不太順利，但之後對方的發問自問「答得好好」，不過面試至今已經一個星期，該工作仍未有回音，「唔通就係因為冇戴錶而錯失一份工？」

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網民對樓主的見工經歷深表同情，認為現在人人一（手）機在手，沒有幾多人會戴錶，「是HR有問題」，更安慰樓主「間公司可以請啲咁嘅HR , 請你都咪做啦」。

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其實面試成功與否，有時從面試官的身體語言或者跟你講過的說話，已透露出端倪。有職場菜鳥就曾總結過面試時若面試官有這10個動作就代表你的interview fail，大家下次見工時不妨留意下，祝大家工作順利！

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同場加映：FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。

想知仲有甚麼職場生存之道？立即點擊內文：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？