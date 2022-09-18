CV要避免寫這10個字！專家：別用“responsible for”+35個實用詞語

【打工仔/求職/履歷表/職場貼士】打工仔揾工時無可避免地要一定要寫履歷表，很多時候公司還要求職者以英文撰寫。相信大家寫CV的時候，不免試過在網上找template「抄考」。最近有職涯教練就講到，寫CV時要絕對避免使用這2個字……



（《愛．回家之開心速遞》劇照）

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美國資深職涯教練、作家兼節目主持人Ken Coleman日前在CNBC Make It撰文表示，當招聘經理/HR第一次閲讀你的 CV時，你只有不到7.5秒時間來吸引他的注意。但比起執著於格式、字體、行距和頁數等等，有哈佛大學專家就表示，使用有自信、堅定的詞語才是更有效吸引注意方法。同樣地，你也要知道應該避免使用甚麽字眼。

Ken就講到他認為寫CV時一定要避免使用“responsible for”這兩個字。說你「負責」某件事，其實只是在形容一種情況，並不能有效地描述你的能力和成就。每個人都一定有「負責」的部分，不然你對公司有甚麽價值呢？ Ken就提醒大家應該遠離常用的「辦公室流行語」，因爲這些字詞太過空泛，並推薦了35個能展現自信、又真正有建設性的詞語。

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【職場新鮮人/求職/職場貼士】不少畢業生剛返人生第一份工，都不清楚第一天上班到底有甚麽要注意。除了裝束之外，是否要與同事食飯，又是否要等老闆離開才可以收工等等問題相信都是不少新人們會關心的事項。《開罐》Opener就請教企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」，教你新人第一天上班要注意的5件事。當中最緊要係帶個腦同個心？……新人第一天上班要注意這5件事👈 👈 👈