K.Kwong預告刪反政府留言被鬧河蟹　本尊怒極狂還拖：我想點就點

化學博士K Kwong一直活躍於社交平台上，今日（21日）他突然於個人FB專頁表示將會有Admin觀察網民留言，若留言不當將可能會被封鎖，帖文一出即引起一眾網民熱議，有網民更指他中招之後疑似性情大變。



於今早，化學博士K Kwong突於個人FB專頁上帖文表示：「為維持本 Facebook Page 的可讀性，任何在 K Kwong Facebook 留言發放admin認為是虛假資料/信息；及任何反政府信息，admin會立即封鎖該帳戶。一切由admin決定，如不同意請立即離開。」

FB @K Kwong

該帖文一出即引起網民激辯，有不少謾罵K Kwong的言論，又問他「不支持係咪就等於反政府？」、「即係有錯誤信息都要話啱？冇公平公正嘅討論，決定離開！」。

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K Kwong亦沒有退縮，更開帖文「發爛渣」向網民反擊，指他本只想於FB教科學，任何人不滿政府並不關他的事，但沒理由在他的專頁裡鬧政府，「黃嘅喺度鬧，藍嘅就去report 我個page。最後鬧政府鬧到我個page俾人ban咗咁我點先？」

網民見K Kwong不斷留言反擊，都指他確診後好像性情大變，「中招中到傻L咗？」，更有人問他「真係當Facebook係你地頭嗎？」。有人亦表示K Kwong先前的文章並不完全是教人科學，與其說法有所出入；但被K Kwong支持者反駁「你唔滿意可以自己開個page，到時無人可以Delete你」。

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