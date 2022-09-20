死而復生？狗主豪花30萬複製基因成功　外貎激似亡犬網民指有可疑

相信有養寵物的大家，作為主人當然希望寵物能夠一直留在自己身邊，陪伴自己。內地有一女子因放不下逝去愛犬，因而決定以「基因複製」的方式，讓狗狗回到自己身邊，但事件一出即引為網民整反兩面的激烈鬥爭，有人認為可理解，但有人則認為主人十分自私。



圖片擷自都市報道官方帳號

跟據內地媒體「都市報道」報導，於北京有一名女子本養了一隻名為「Rara」的狗仔，但狗狗不幸於在2021年離世。女子表示狗狗走後心裡一直都思念著狗狗，「心裡真的是放不下」，因而她選擇找生物科技公司，利用「基因複製」的方式，從而讓愛犬再一次回到自己的身邊。

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事隔一年，生物科技公司的確成功將一隻擁有與該名女子愛犬有相同基因，且外貌相似的狗狗交給女子。從報道影片可見，該名女子見到狗狗後立即擁抱和親吻狗狗，捨不得將狗狗放下。但此事件一出，即引起網民正反兩方的激辯。

圖片擷自都市報道官方帳號

網民對事件都持著兩極的態度，有網民認為相當理解女子的想法，因能再次見到過世的寵物，那種感覺不是金錢能衡量，「那是一份愛」，亦有網民認為每個人都有不同想法，不同愛好，「只羨慕她人有能力圓自己的願望」。

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但亦有網民表示，即是狗狗的基因相同但「兩隻狗再像也不是同一隻」，「你認識它，它不認識你，看出來對待感情，你只要你覺得，不要它覺得」，有網民亦覺得女子的行為自私「對複製的狗狗完全不尊重，誰都不應當誰的替代品」，甚至有不少網友懷疑科技公司只是找了一隻相像的狗給主人並非真的使用複製技術，因技術並不如此容易使用。

圖片擷自都市報道官方帳號

網上更有網民補充，所謂的寵物複製，其實就是代孕，公司會找多隻母狗以作受孕的「工具」，從而從中選出一隻與受託人愛犬最相像的交給她，其他沒被選中的狗狗和代孕的狗狗則不知會面臨甚麼的事。

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其「基因複製」技術的存在又名為「克隆」技術，意思即是以一種生物透過體細胞進行的無性繁殖，利用生物技術以產生與原個體又完全相同基因的個體或群組。大多所複制原型的生物都能有類近的外表和遺傳基因，但行為和思想卻大多有所不同。若果給大家選擇，大家會選擇「複製」自己的愛寵嗎？

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石斑，龍躉，東星斑，你就有可能食過，但「觀賞魚」你又有沒有食過？日前，有兩名網民於網上帖文分享其蒸魚的照片，有人更表示所蒸的魚為「魚中天花板」，而細看兩位網民所蒸的竟是大家常用作觀賞的觀賞魚，該帖文一出即引起網民熱論，難道觀賞魚都可食用？