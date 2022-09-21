前大台主播王俊彥掩面哭悼英女王　移民後狂晒英國國旗惹網民反感

前大台主播王俊彥2021年突然宣布離開電視台，其後更與家人移居到英國。移英後他一直都活躍於社交平台，不時都會發布當地時事和生活的點滴，但近日有網民於網上狠批指王俊彥成日特登晒英國國旗，愛英行為十分做作，令人煩厭，行為過度Over。



圖自各位我係王俊彥Facebook

👉林作又抽水豪出100萬比阿Mo爸代做發言人 嘲削髮無聊網民咁反應

英女王逝世，前大台主播王俊彥的FB帖文引起網民狠批，他在白金漢宮前以手掩面，神情十分哀痛。網民批評王俊彥的行為過份造作，還叫他「唔好扮喊」，有網民更表示「要悼念就好好悼念，不要在做甚麼矯揉造作之舉」，直言成件事「好核突」。

網民接著在討論區大數王俊彥移英後各種誇張行為，如在社交平台上經常有意無意貼出英國國旗，不論是屋企、個人生日照，甚至是他YouTube頻道上的節目「新聞傳送」背景，都見到英國國旗「老是常出現」，網民笑言「連飲杯酒都要有國旗做背景」。

有人亦表示，之所以會對王俊彥感到厭煩，是因為他在大台當主播時，代表電視台的立場與現時的個人言論有很大反差，令人無所適從。加上早前他在網上發佈消息，指前特首林鄭月娥與丈夫現身英國希斯路機場，卻「無圖無真相」，縱使有不同人士證實林鄭在沙田大會堂欣賞粵劇，他仍未有即時承認炒車，最後的道歉文亦略嫌太官腔。

👉英女王國葬｜港人疑燒衣包地址填中餐廳 網民：基督徒都收到？

不少網民表示王俊彥「日日喺度扮高貴」、「個個post都勁假， 淨係消費主播光環」，但亦有人認為「人哋做英國人，愛國有咩問題？」、「其實好多香港人都係咁」。不知大家又覺得如何呢？

同場加映：移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望

👉移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望

近年有不少港人選擇移民，當中不乏透過BNO或隨子女到英國留學並移民的人。沒有去過當地，又該如何適應英國的生活模式呢？有移民英國多年的港人就拍片分享5個技能，讓大家移民前裝備好自己才出發，當中最重要的是？