細膽港女怨男友私約父母玩鬼屋 網民反嘲公主病：一齊玩有咩問題

一年一度的萬聖節即將來到，本港兩大主題遊樂園也正在舉行Halloween活動，不過扮鬼扮馬就不是人人都鍾意，細膽的朋友更是對這個節日敬而遠之。最近一名港女在香港討論區發文抱怨男友與自己父母私約玩鬼屋，直斥其行為「係咪有病」，火爆言論引來網民熱議。



（鄭子峰攝）

日前該位港女在香港討論區以「男朋友想約我父母去Halloween，佢係咪有病」為題發帖，指自己男友每年都會去玩Halloween，更稱「佢唔係想去玩鬼屋而係佢想去睇下有冇靚女睇，我都唔明化妝化到咁都睇得出係靚女？」她續指昨晚與男友傾電話時，對方透露想相約她的父母一齊去玩Halloween，但對話被父親聽到，並一口答應了她男友的邀請。

海洋公園

港女在帖文中怒指「做咩要捉我父母陪你一齊去？」、「你都唔會約你阿爸阿媽去玩鬼屋啦」，更擔心恐怖的鬼屋會嚇親兩老。不過父親表示其實一直都很想去玩鬼屋，但因為女兒驚鬼而沒有帶她一起去，更自白曾有一年與母親瞞著她，偷偷地兩個人去了玩Halloween。

電影《民雄鬼屋》劇照

樓主稱男友以往都有約自己去玩鬼屋，但港女都以「唔得閒」的原因拒絕，但實則上卻是因為「好驚」而唔敢去，男友才邀約朋友去玩Halloween。在文末港女也直言不理解玩Halloween的文化「我真係唔明點解要比錢人地嚇自己」。

（鄭子峰攝）

不少網民看帖後都不解港女的邏輯，更指如果他日會結婚，女婿和未來外父外母關係融洽，可以一行3人去遊樂園同遊是好事，反嘲樓主「聽起來是一個霸道，唔講道理，無咩邏輯既港女，好似你有公主病....」。