23歲小鮮肉獲空虛美魔女8千蚊包養　見她主動獻身驚呼：真的不行

這年代不少男生跟年上女拍拖，除了年紀較自己大的女生性格上可能成熟一點少點孩子氣，經濟也較獨立。不過如果神女有心襄王無夢，又另作別話。一名男生在Dcard發文指自己無意中遇上空虛寂寞凍的阿姨，結果發生人生最荒謬的事，令他完全被嚇到，即使已多次明示暗示阿姨不想被包養，只當她是長輩，阿姨仍瘋狂進擊...



《敗犬女王》劇照

這名23歲台灣男生近日分享稱，自己身材及長相都在標準範圍內，加上總是「散發一種好人氣息」，去公園跑步時都會被姨姨級以上的路人稱讚，甚至想介紹對象，而他也親切地有講有笑。

2022年4月樓主一如以往去慢跑，喝水休息時遇上王姓阿姨及她的朋友，兩人請他幫忙拍合照，「她當時戴口罩，我還以為她（年紀）大概30初，結果他說自己50幾了。」拍照後兩女不是很滿意，想樓主幫忙用其iPhone拍照，王阿姨藉此交換Line拿回照片。

兩人交換Line拿回照片。（《請融化我吧》劇照）

之後王阿姨常常約樓主到公園慢跑，「基於她是長輩，加上我確實每天有固定時間去慢跑，所以那段時間我偶爾會跟她（一起）」，阿姨亦叫過他去自己家吃飯，雖然樓主拒絕了幾次，不過有次阿姨以「太多水果吃不完要壞了，拿點回家給家人」的理由邀請他過來。

👉移民英國男友變軟飯王 港女打三份工供養: 應否為BNO VISA撐落去

👉連登仔嘆中文輸入法暴露年紀 識倉頡已是老餅 00後咁打字超震驚

不虞有詐的樓主認為，向阿姨買水果便「不用去水果店又能幫她消耗，一舉兩得」，但不是要白吃別人的東西，所以當時想給阿姨現金，結果對方只要他轉帳新台幣$100（港幣約$24）便可以。王阿姨還會跟樓主聊她跟前夫離婚的故事，樓主也慢慢當對方是朋友，直至9月28日生日的阿姨想和他正日吃飯慶祝，赴約的樓主才驚覺大家有誤會...

赴約的樓主才驚覺大家有誤會...（《魔女的戀愛》劇照）

兩人約午餐，王阿姨竟開心到哭，「當下我超錯愕也很不自在，但沒表現出來，以為阿姨都很浮誇感性，就拍拍她的肩說太誇張了。」吃到一半王阿姨表示自己沒人愛也沒小孩，一直都很孤單，謝謝樓主陪她慢跑，讓他感受到愛。

👉女子性慾過剩每天啪啪啪榨乾男友 醫生揭殘酷真相：其實係有病！

樓主當下啞口無言，「我不記得我有給他甚麼愛啊？她就說一個月會給我新台幣$35,000（港幣約$8,650）零用錢要我常常陪她...一講完就馬上拿起手機轉錢給我，完全無視我的慌張拒絕，說我之前轉帳水果錢給她時他就把我帳戶存起來了，有夠恐怖，還說多$2,000是午餐錢。」

阿姨一講完就馬上拿起手機過數（Dcard）

於是他只能擠出一句「阿姨我真的不行啦」回應，阿姨就說：「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後我會習慣的。」 樓主完全不知道該怎辦，只是很慌張的重複說著不行、不好，阿姨只說有急事就走了。

事後阿姨再Line樓主（Dcard）

事後阿姨Line他表示：「今天很開心跟你共度美好的一天，下次再帶我出去玩呀，錢也轉給你啦！之後我們去吃韓式餐廳，我看韓劇看到好想吃的。」樓主感嘆：「曾經我也當過那個開玩笑說阿姨我不想努力的人，直到今天才發現我就算真遇到了也不敢答應，才覺得被包養的生活其實很恐怖。」