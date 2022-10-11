零經驗大懵外傭犯3大錯　港人製貼心圖解！網民封最高容忍度僱主

不少港人工作繁忙，未必人人有時間有心力做家務，尤其有長者及小朋友的家庭，繁瑣家務事尤其多，請傭人就是其一的解決辦法。最近一名僱主分享自己請零經驗「大懵一族」海外印傭的經歷，僅入屋3星期已錯漏多多，但他不但沒有生氣，更親製圖解給外傭，被網民盛讚是「最高容忍度」的僱主！



電影《淪落人》劇照

網民在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上發帖，表示自己請了一位零經驗海外印傭，剛入屋3星期，工作為家居日常清潔、一日三餐、照顧2歲大的囝囝。他指因為外傭沒有任何經驗，心裡早有預算「預咗溝通唔到+要由零教起」。

黃婉華FB

樓主稱於是自行請假一星期，並親自落手落腳演示，再吩咐外傭做一次畀自己睇，再Set up了「有圖時間表」，令外傭姐姐更容易上手及記得日程。不過樓主發現姐姐仍是很多甩漏，於是再整多了一個表，吩咐姐姐完成後以「Tick格仔」的方式提醒自己，後來情況因而改善。

TVB《愛回家之開心速遞》劇照

Facebook@「外傭僱主必看新聞訊息」截圖

除此之外，樓主也分享了外傭姐姐的3個大懵事件，分別是1)幾次開冷氣，唔記得閂窗、2)幾次出街唔記得戴口罩、3)連續四晚開住燈瞓覺。樓主看到姐姐沒有關燈睡覺，於是忍唔住詢問「是不是驚黑？」，但原來只係唔記得熄燈，令他哭笑不得，最後更溫提其他僱主要給予外傭適應新環境及生活習慣的時間。

電影《淪落人》劇照

網民看帖後大讚樓主超有心機，仲笑稱「相信係全香港容忍度最高嘅僱主」，仲錯晒重點紛紛求圖分享畀自家外傭使用。不過也有網民疑問女傭如此大懵，僱主為何放心將家中的2歲BB讓其照顧，擔心「個b食少餐最多餓吓下餐食多啲，一個唔記得沖咗支滾水俾個b飲就...」

Facebook@「外傭僱主必看新聞訊息」截圖