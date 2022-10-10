網民熱議90年代《飯戲攻心》誰做主角　星爺大熱、這女神演林明禎

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、林明禎等主演的港產喜劇片《飯戲攻心》，日前累計票房突破6,000萬，以破竹之勢繼續追趕《明日戰記》。除了票房話題以外，網民也在Facebook上熱議假如《飯戲攻心》在本港90年代開拍，將會由誰擔任主角，更貼出了模疑演員卡士列表，帖子引來網民熱烈討論。



電影《飯戲攻心》劇照

港產喜劇片《飯戲攻心》由黃子華、張繼聰、陳湛文、鄧麗欣、王菀之、林明禎等6人主演，當中除了黃子華出道年份在80、90年代以外，其餘都是2000年代後才出道。網民先是在Facebook上發帖，問大家「雖然套戲已經好多朋友講過，但如果套戲係90年代，卡士會唔會係咁呢？」再貼出自己心目中的卡士列表。

《家有囍事》是90年代的經典作品之一

電影《飯戲攻心》劇照

首先男主角方面，網民分別建議由周潤發/梁家輝飾演陳鴻（黃子華飾）、張國榮/張學友飾演陳禮（張繼聰飾）、周星馳飾演陳熹（陳湛文飾）；而女主角由吳君如飾演Josephine（王菀之飾）、鍾楚紅飾演Monica（鄧麗欣飾）、女神級演員王祖賢則飾演阿Meow（林明禎飾），更提議戲名為《家有囍事之飯戲攻心》。

林明禎的演技被稱讚大有進步 IG@minchen333

王祖賢是當年風靡中港臺的仙氣女星 電影《倩女幽魂》劇照

有部分網民認同帖主的建議選角，不過就覺得如果是《家有囍事》，沒有黃百鳴的話好像缺少了一位靈魂人物，同時當年電影好興「投資人一定要加一大段飛車爆破槍戰戲」，用現今的電影觀來評價就未必好看。亦有人指出如果「將毛舜筠換吳君如」、「王祖賢換成徐若瑄」的話，選角就最接近完美，票房仲隨時破億咁話！

1990-2000年代的徐若瑄是清純的代名詞 電影《雲水謠》劇照

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