網民盤點屋企外傭5大超過份行為！飲醉酒、扮放狗竟未算最差...

做家務是上班族的一大困擾，畢竟在外面忙完一天，回到家中只想好好休息，但看著家務愈堆愈多，難免令人變得煩躁。不少雙薪家庭都會聘請外籍傭人，以減輕家務負擔，不過外傭畢竟是居住在自己家中，難免會產生相處、溝通的問題。最近有網民在討論區上盤點屋企外傭的5大過份行為，一起看看你們有沒有同樣的煩惱吧！



黃婉華FB

一位好的外傭絕對是家居的好幫手，尤其是家中有長者、小朋友的家庭，家務事特別多。不過要將家居打理得井井有條、企企理理確實不簡單，最近有連登網民討論關於家中外傭的問題，當中更有不少怨言！

電影《淪落人》劇照

過份行為1. 衛生意識不足

正值疫期的敏感時期，衛生意識顯得特別重要，不過有不少網民都反映外傭的衛生意識不足，「最頂唔順係佢哋屙完唔用廁紙，直接用水抹就算」、「打乞痴(乞嗤)大大聲冇掩口」、「大人bb衫一齊洗」、「生牛肉冇用保鮮紙包」等等。

電影《嚦咕嚦咕新年財》劇照

過份行為2. 偷懶問題嚴重

當中網民最有共鳴的絕對是外傭的偷懶問題，有人形容情況是只要有得偷懶就絕對不做事，而常見的偷懶行為是「走入廁所大半粒鐘Hea」、夠膽死日日話肚痛，一日三至五次痾屎」，就連帶小朋友到樓下的學校返學都遲到，仲話外傭到家一年肥了20磅，令網民直呼崩潰！

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過份行為3. 貪心時有發生

間中都有新聞爆出外傭偷取僱主財物的消息，有網民分享自家經歷，表示外傭有時會偷家中的沖涼液，更稱「搵到個做好本分、唔會貪心想偷嘢嘅，已經要還神」，大家又有沒有聽說過外傭有手多多偷竊的事件呢？

TVB《愛回家之開心速遞》劇照

過份行為4. 對家務不上心

網民指曾遇過外傭毫無時間觀念，對於家務採取「想到就做」的態度，直斥不少外傭的心態是來港渡假／Working Holiday，曾經「請咗幾個廿頭嘅個個唔踢唔郁，日日就煲電話粥買名牌聽歌睇片」、「拖地吸塵極度求其」、「試過俾佢搞到全屋企水浸」。

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過份行為5. 私生活混亂

網民認為最過份的行為是曾遇過外傭私生活不檢點，放假時會玩到夜一夜才回家，再加上回家時是飲醉酒狀態，嘔吐物仲噴到一地都係！除此之外，最為人震驚的是有網民分享，家中外傭長時間以來都會在Weekday放狗，結果後來發現只是假扮放狗，實則每次都是「帶埋隻狗，去附近劏房，同個東南亞難民X野。」

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