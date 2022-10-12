港女主動追求180大隻仔　床事驚覺對方「芝士腸」感失望：想分手

男歡女愛魚水之歡十分平常，但過程愉快與否又是另一回事了。一名港女Facebook群組上分享自己最近感情不順的經歷，指自己結識了一名1.8米大隻仔，更主動出擊追求兩個多月，但結果床事不似預期，更令她直呼失望到想分手！



《紀念日》電影截圖

性事向來都是感情的潤滑劑，有些人更視之為不可或缺的一部分，因性事不合而分手的情侶也不在少數。一名港女在Facebook專頁「巴打絲打愛情台」上投稿，指自己一直以為男士的下體長度大小與身高有關，早前她在健身室認識了一位大隻仔，為了認識他更是一星期做足7日Gym，只為營造「偶遇」，最終用了2個月時間得手。

《格雷的五十道陰影》電影截圖

她指男友身高為1.8米，是健身房會出現的標準大隻仔身型，但就在進行第一次床上運動時，發現他的下體只得芝士腸咁細，因她一直以來都以為男士的下體長度大小與身高有關，因此感到非常失望。

港女指男方甚至在魚水交歡之時一直問自己「大唔大」，她當下為了不讓對方失望，只能不斷回答「好大呀」「好大呀」，但她直言「其實一啖可以含曬」，更形容「牛奶雪條都粗過佢」，完事後男方十分滿足，但自己就空虛兼無Mood。港女最後就提到自己失望到想直接分手，直指浪費了自己幾個月的時間，仲勸世網民「所以有啲嘢唔可以睇表面」。

《失戀日》電影截圖

網民看帖後就笑住表示同情，更形容事件為「人間悲劇」，但也有人認同「性事唔夾真係要分」、「分手吧啦」，也有網民再三強調男士身高、身型與他的下體長度尺寸沒有任何關係，希望該位大隻仔可以用技巧挽回港女的心啦，Good Luck！