政府工｜救護員招聘開始月薪23K起！10.27截止要考體能有車牌優先

【政府工/公務員/救護員/消防處】香港救護員長期人手短缺，近日消防處終出招聘，公務員鐵飯碗月薪23K 起，學歷要求不高但要考體能測驗，有興趣加入救人行列的朋友要留意喇！



救護員的薪酬是跟紀律人員(員佐級)薪級表，由第5點(每月23,625元)至紀律人員(員佐級)薪級表第16點(每月33,650元)。一般政府工過三年試用期表現理想都會長期聘用，但救護員終被長期聘用的要求略高，在通過試用關限之前，獲取錄的人員須在基礎訓練課程結業試及格以及在確實聘任前六個月內，通過體能測驗。

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救護員招聘詳情：

月薪$23,625起

截止申請日期

27/10/2022 23:59:00

入職要求

(1) 學歷要求：(a)DSE五科考獲第2級或同等或以上成績，或具備同等學歷；或(b)在會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具備同等學歷

(2) 符合語文能力要求，即DSE或香港中學會考中文和英文考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；並能操流利粵語；

(3) 通過體能測驗和模擬實際工作測驗(詳情請流覽消防處網頁)；

(4) 通過能力傾向筆試；以及

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請人如持有有效的香港駕駛執照會是有利的條件。

職責

提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及駕駛救護車、汽車和客貨車。救護員須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

薪金及聘用條件

月薪$23,625-$33,650(紀律人員(員佐級)薪級表第5點-第16點)

聘用條件

(1)試用期三年，如工作表現滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。

(2) 在通過試用關限之前，獲取錄的人員須

(a) 在基礎訓練課程結業試及格；

(b) 持有效消防駕駛執照；

(c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗；以及(d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請方法

經互聯網遞交申請✓

郵寄/親身遞交✓

郵寄遞交地址：

(1)申請人可 (a) 親身把填妥的政府職位申請書 (G.F.340 [Rev. 3/2013]) 投入設於尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈地下的投遞箱；或 (b) 以郵遞方式把填妥申請書送交尖沙咀東部康莊道一號消防處總部大廈八樓委聘組

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