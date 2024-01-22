9大旅遊必備免手續費信用卡　簽帳回贈高達4.4%　免費入候機室

有時出國帶著太多現金都會不太方便，分分鐘更會成為賊人的目標，所以一張能讓你在國外消費暢通無阻，不用手續費，仲有現金回贈的信用卡，大家都應該「必備」!為了讓大家在出國玩的同時又能慳錢，《開罐》一共整合了9張海外旅遊必備的信用卡，準備去旅行的你就一定要睇下啦!



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《開罐》為大家整合了9大海外旅遊必備的信用卡，在出國洗錢的同時可以賺錢同慳錢，只需一張信用卡便能滿足你所有的需求，讓大家「一卡走天涯」。看完就立即申請啦!

9大海外旅遊必備的信用卡

1. 安信EarnMore銀聯卡

申請要求：年薪$150,000，年費$1,500（首2年免年費；學生可享5年免年費）

簽帳優惠：海外簽賬回贈2%，外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務*；以優惠價享用轎車機場接送服務*

*須於推廣期內完成指定簽帳要求。

2. 安信WeWa銀聯鑽石卡

申請要求：年薪$150,000，年費$1,500（首2年免年費；學生可享5年免年費）

簽帳優惠：基本回贈0.4%，指定旅行社、航空公司及酒店可享簽帳回贈4%，外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務*；以優惠價享用轎車機場接送服務*

*須於推廣期內完成指定簽帳要求。

3.Citi Rewards銀聯信用卡

申請要求：年薪$120,000，年費$1800（首年免年費，其後可申請年費豁免）

簽帳優惠：基本回贈0.37%（$1賺1分，27000分回贈$100），外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務3次*；享最多6天之免費旅遊綜合保險*；名貴轎車機場接送禮遇*

*須於推廣期內完成指定簽帳要求。

+ 4

4.AEON 銀聯信用卡

申請要求：無年薪要求，永久免年費

簽帳優惠：基本回贈0.4%（$1賺1分，25000分回贈$100），外幣交易手續費0%

5.東亞銀行銀聯雙幣鑽石信用卡

申請要求：年薪：HK$120,000，年費：HK$1,800（首年免年費，其後可申請年費豁免）

簽帳優惠：外幣簽帳回贈4%，雲閃付App額外回贈0.4%，外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務3次*；以優惠價享轎車機場接送一次*

*須於推廣期內完成指定簽帳要求。

6.ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡

申請要求：年薪$250,000，年費：$1,000

簽帳優惠：基本回贈1.5%（無上限現金回贈），外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務3次*，以優惠價享轎車機場接送一次*

*須於推廣期內完成指定簽帳要求。

7.交通銀行大灣區銀聯雙幣鑽石卡

申請要求：年薪$150,000，永久免年費

簽帳優惠：海外簽帳回贈0.8%，外幣交易手續費0%

旅遊優惠：尊享機場貴賓室服務3次*

8.中銀淘寶World萬事達卡

申請要求：年薪$150,000（全日制大學與大專學生除外），永久免年費

簽帳優惠：海外簽帳回贈0.4%，外幣交易手續費0%

9.渣打Smart信用卡

申請要求：年薪$96,000或以上，永久免年費

簽帳優惠：基本回贈0.56%，外幣交易手續費0%

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