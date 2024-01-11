連登仔叫PHD外賣慘被盜信用卡　遭狂碌3000歐羅！結局竟峰迴路轉

隨著電子支付盛行，網上詐騙層出不窮，近日就有網民在討論區分享，指自己日前因一時心急去了假網站外賣PIZZA，結果慘被盜用信用卡狂碌了3000歐羅，不過最令人不解的是，樓主最後竟收到一個免費外賣PIZZA餐！



連登 截圖

近日有港人在連登討論區以「『警世』嗌外賣誤入假PHD網站被盜用信用卡，但結局竟然...」爲題，分享自己在網上叫外賣的經歷，並警世大家落單之前要小心注意。事主表示自己打算在PHD叫三人餐，便直接在瀏覽器找官網下單，「我就Google打PHD三隻字，得出來結果，頭兩條link都係毒link」，但由於樓主當時太肚餓便誤入第一條毒link下單，而按進去之後竟是正常PHD網站。

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然而當時樓主仍沒有發現，並直接用信用卡落單，「銀行冇send sms比我確認交易，但係我都覺得可能係delay咗」，但過了一會兒便收到一個接近3000歐羅的交易訊息，接連更發現對方打算用樓主信用卡購買iPhone，樓主才驚醒自己可能「中伏」被盜用信用卡，幸好銀行馬上打電話詢問清楚並及時停卡，更幫樓主取消所有因盜用信用卡而產生的交易。

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正當樓主打算放棄「我都諗住算啦，食乜嘢pizza，屋企煮個麵食咪算」，事情峰迴路轉，PHD外賣員竟送外賣上門，更表示樓主已經在網上下單，無需再付款，樓主百思不得其解，便打電話到銀行詢問，「銀行答我淨係check到有接近$3000的歐元交易紀錄，冇所謂Pizza錢喎」，樓主雖然還是很疑惑，但就超興奮「唔通我賺咗一餐Pizza？」、「咁究竟個Pizza其實係咪個騙徒請我食？」、「定係佢成功hack咗PHD個網，令到個網信我已經俾咗錢」。

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樓主隨後在留言表示因為只有$5000 信用額，但對方每次都是高消費，「所以佢最尾係咩都買唔成就比我cut咗張卡。」事件一出後引起大批網民即神探上身猜測真相，「應該係拎咗你既資料，佢地(哋)試過係真，就幫你去PHD比錢落單，避免你收唔到PHD，懷疑去咗假網站，不過可能佢地(哋)係用咗另一張呃返嚟嘅卡去比錢」、「騙徒都咁好服務」、「盜亦有盜，諗住咁慘呃咗你咁多錢，回贈返個pizza比你等你冇咁慘，點知遇著玩取消交易，連pizza錢都蝕埋」、「今晚瞓覺記得關好門窗」。網上詐騙層出不窮，大家不論叫外賣或網上購物時都要小心慬慎！