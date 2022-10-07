鄉下仔出城讀書決做壞男孩　4男夾錢包養1女玩混戰　價格震驚網民

剛剛上大學，相信大家都想認識不同的新朋友，感受生活的多姿多彩，但如果識到「損友」，那你的夢幻生活很可能會被扭曲。近日，一名來自台灣澎湖的男大學生於社交平台發文表示剛考上台北的大學，本以為可以感受城市絢麗的生活，誰不知卻誤交損友，帶他體驗多人運動，更一起合資包養女生。



《驅魔麵館》劇照

一名來自台灣澎湖的男大生於Dcard上發文表示，剛考上台北的大學的他家境富裕，亦是家中獨子，父母為了讓他不要感覺低人一等，每個月都會給他3萬元新台幣（港幣約$7,482）作零用錢。

他本對於大城市的生活有不同的幻想和想像，亦為了讓自己不要像「土包」，一到台北就不停買潮牌衣服，將人設改變成為一個酷酷的男孩，並準備迎接美好的大學生活。

圖片擷自Dcard

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誰不知他在大學誤交損友，「陷進可怕的人際關係，展開奇妙、骯髒、扭曲、簡稱複雜的男女體驗」。大學同學知道他家境優渥，有不少零用錢，就開始向他提出奇怪的主意，「一開始我們會付錢給在交友軟體上認識的女生玩多P，我沒有每次都參與，這樣我才可以自以為的覺得我比他們乾淨一點。」

但後來因交友App很難約到敢玩的女生，眾人多次碰壁感到無聊，索性「合資包養」。4名男生每個月都在不同網站包養不同少女，「乾脆就一人出幾千、幾萬新台幣，打算集資 直接月包一個能玩的」。樓主更貼上聊天記綠，眾人在討論包養的內容，他們對一個每月只要3萬元新台幣（港幣約$7,482）就可啪啪啪4次的女生有興趣。

圖片自Dcard

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樓主後來因覺得朋友們太誇張、走火入魔而想退出，但對方卻在學校和朋輩間散布他曾包養女生的傳聞，令他忍不住在網上公開事件「攬炒」。

帖文一出即引起熱議，有網民表示：「沒錢但雞雞癢所以只能合資湊錢玩女生，超級可悲」、「說真的維持人設很累，不如找中性一點的團體，就是非肥宅但也不會玩太兇的，這樣書可以讀到也不會都沒生活」、「土包子跟骯髒下賤的男生，女生絕對會選土包子，不用去搞這些你也可以擁有很精彩的大學生活」。

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