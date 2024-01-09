內地女全國瘋狂叫200次外賣　謊報食到異物每單敲詐¥XXX下場超慘

內地網上叫外賣風氣盛行，近日就有不法之徒用商譽來要脅小店付賠償費用。一名西安女子在全國瘋狂下單叫外賣，餐到後在線上聯繫商家稱自己吃到異物要求賠償，結果行騙了二百多間食店，事件更登上微博熱搜。



微博短片

綜合內媒報道，近日北京刑警來到西安找到一名鄧姓女子，鄧女在家向18省市網上叫外賣，餐到後即在線上聯絡食店，稱自己吃到了蟲子、訂書針等「異物」，要求商家進行賠償。半年多的時間，鄧女單外賣200多次，涉案金額2萬元。

從《法治進行中》的短片中，鄧女在刑警面前招認自己向店方表示「肚子痛」，讓小店向她轉錢賠償，隨即將她帶走問話。經過調查之後，發現鄧女雖然人在陝西，但其叫外賣的食店地區卻超過18個省市，片段更貼出鄧女向商家敲詐的對話，「一肚子氣，吃了針書針，東西我都扔了」、「給你個差評，你愛退不退」，期間更向食店發放食物中有釘子的圖片證明有異物，但其實都是她自行拍攝的圖片。

有險被敲詐的西安商家姚先生表示，2023年鄧女曾以外賣吃出異物，試圖敲詐他未果，店長店報警後鄧女求情指家中有困難才放異物敲詐，後來得知鄧女住的是高尚住宅小區。

鄧女在受查時承認目前每次向相關食店敲詐500元人民幣，但刑警卻指部分金額超出500元。鄧女分別因涉嫌敲詐勒索、涉嫌詐騙被北京警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。

根據治安管理處罰法第四十九條規定，盗竊、訪骗、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毁公私财物的，可被判五日以上十日以下拘留，并罰款五百元以下；情節較嚴重的，判十日以上十五日以下拘留，罰款一千元以下。如果涉案數額達到當地刑事立案標準，則要承擔相應的刑事責任。