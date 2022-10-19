23歲女遭大型攪拌機卡住慘死　黑心企業5年37宗意外冷處理惹眾憤

南韓餐飲集團SPC旗下工廠近日爆出死亡意外，一名23歲女工人不慎跌入攪拌機，更揭發集團原來是「黑心企業」，工時超長員工疑似過勞，而且近年不斷發生事故，安全成疑。



南韓SPC工廠意外，一名23歲女員工死亡（NAVER圖片）

事發時死者正在製作三文治醬汁，將食材放入1米多高的五角桶形攪拌機期間失足。其實攪拌機的深度不足以令她整個人跌入，但死者上身被卡在機器內，最後意外奪命。據悉攪拌機未有安裝自動防護裝置，就連蓋子也沒有。

該名女員工當時已連續上班11小時，更要堆起12個15kg重的桶，雖然每完成一部份工作可休息15分鐘，但其實打掃後只剩7至8分鐘。本身為了預防意外，工廠規定兩人一組互相照應，但當日死者是單獨工作，事後工廠亦沒有停工。

女子曾發短訊向同樣在工廠上班的男友訴苦（NAVER圖片）

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意外當日死者曾發短訊向同樣在工廠上班的男友訴苦，她表示：「明天預計搬500袋照燒雞肉，我快累死了，但即使這樣也最少也要搬300袋」、「怕被發現我是自己一人工作，所以叫同事稍後不用過來幫忙，這情況也不是一兩次了」，透露工作量過多及沒人幫忙的慘況。

該工廠過去5年曾發生37宗意外，今年已有11宗安全事故，大部分都是因麵包機高溫而被燒傷。韓媒《京鄉新聞》報導， 2018年開始到2022年9月工廠共進行6次產業安全監督，8宗被揭發事件都只是要求改正或罰款，阻嚇力不足。

Paris Baguette是韓國大型連鎖麵包店（網上圖片）

SPC旗下品牌眾多，包括事發麵包公司Paris Baguette，亦包括國際品牌如Dunkin' Donuts、Baskin' Robbins雪糕及Shake Shack等的韓國業務，有網民發起行動，罷買及罷食SPC的食品控訴。