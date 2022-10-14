周瑜被捕！涉嫌女更衣室偷信用卡狂刷過億円　日本網民：激死孫權

最近一宗案件在日本引起熱烈討論。3名疑犯因為多次合謀從澡堂女更衣室的儲物櫃中偷走客人的信用卡，大量購買營養補充品等物品而被捕；涉及總額逾1億日圓（大約港幣532萬元）。而事件的犯人之一是一位中國人女性，名叫——周瑜！



日前被捕的中國籍女子周瑜和同黨（YouTube：@テレ東BIZ）

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周瑜，字公瑾，是東漢末年孫策、孫權的重要將領，曾指揮赤壁之戰，相貌俊美、天資聰穎，老婆小喬也是國色天香；令他成為古代中國最為人所知的統帥之一。不過日前在日本被捕的47歲中國籍女子周瑜，就似乎沒有周郎這般的正氣了......

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綜合日媒10月12日報導，47歲的中國籍女子周瑜和兩位日本男子，日前因涉嫌今年8月在東京都内一家澡堂的女更衣室儲物櫃中偷走5張信用卡被捕。周瑜和同黨透過自製鎖匙打開儲物櫃犯案，偷走信用卡後會交給同黨。另外2位被捕的同黨，就會用信用卡購買營養補充品、電器等等再轉賣。據警方調查，犯罪集團至今行竊超過1300次，2年内涉及總額逾1億日圓（大約港幣532萬元），並正調查餘罪。

事件曝光後，有不少人批評政府應該加强規管外國人入境避免罪案。亦有人認爲澡堂的保安不足，竟然可以輕易僞造鎖匙打開儲物櫃，建議未來應考慮安裝指紋認證。不過，之所以討論度會這麽高，其實只有一個原因，周瑜！

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「周瑜」這個名字除了在中國廣為人知，因為曾出現在多個以三國為主題的遊戲和動漫中，在日本也有相當認知度。事件被日本網民熱論，「【悲報】周瑜、被捕」，「唔通係墮入孔明嘅陷阱？」玩得不亦樂乎。有網民就表示「三國志嗰個周瑜喎！原來佢仲在生㗎」，亦有人講到他的主君孫權和孫策一定極度憤怒、「吳國咪大鑊！」，又有人笑指「周瑜最終都係贏唔到孔明（警察）」，「孔明做咗派對之王，周瑜你喺度搞咩啊？」。甚至有網民爆笑講到：「睇書好似話周瑜係超級美男子，現代呢個就……」。

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